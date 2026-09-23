ЦБ: 15,5 тыс. россиян вернули похищенные мошенниками деньги через банки
Банки помогли вернуть 650 млн руб. пострадавшим от мошенников россиянам
Банки вернули россиянам 650 млн руб., похищенных мошенниками. Об этом заявил глава департамента информационной безопасности Центробанка (ЦБ) Вадим Уваров. По его словам, процедурой воспользовались 15,5 тыс. россиян.
«Общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 млн руб. Мы с банками проводим точечные истории, связанные с возвратом денег, когда деньги, например, упали на счет банка жертвы, но по факту до жертвы они не дошли»,— рассказал господин Уваров на банковском форуме (цитата по ТАСС).
По данным ЦБ, во втором квартале 2026 года количество атак с использованием социнженерии достигло 28,7 тыс.— максимального значения за два года. Количество хищений средств клиентов банков через систему быстрых платежей (СБП) оказалось рекордным и превысило прошлогодний показатель почти в три раза. Поскольку переводы через СБП инициирует сам клиент, банк проводит операцию без возможности оперативно развернуть платеж, и доля возвращенных обманутым клиентам средств едва превышает 2%.
Подробности — в материале «Ъ» «Система безвозвратных платежей».
Возврат похищенных денег — это не универсальная отмена уже исполненного перевода, а результат срабатывания конкретных защитных условий. С 25 июля 2024 года банк должен приостановить перевод на два дня, если получатель числится в базе ЦБ о мошеннических операциях. Если банк не сделал этого и платеж ушел, он обязан возместить деньги в течение 30 календарных дней после заявления клиента. При трансграничном переводе срок возврата составляет 60 дней.
У этой защиты есть предел: если после двухдневной паузы клиент повторно подтверждает перевод на тот же счет, банк обязан его исполнить и финансовой ответственности не несет. При переводах через СБП деньги отправляются мгновенно, а механизма, аналогичного чарджбэку, нет, поэтому вернуть их можно только с добровольного согласия получателя или через суд. При этом банк может отказать, если клиент сам нарушил условия договора и скомпрометировал данные. У карточных операций ситуация отличается: средства сначала блокируются, а не списываются, что оставляет банку больше времени для остановки операции.