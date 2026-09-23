ЦБ: 15,5 тыс. россиян вернули похищенные мошенниками деньги через банки

Банки вернули россиянам 650 млн руб., похищенных мошенниками. Об этом заявил глава департамента информационной безопасности Центробанка (ЦБ) Вадим Уваров. По его словам, процедурой воспользовались 15,5 тыс. россиян.

«Общая сумма возвращенных денег составляет почти 650 млн руб. Мы с банками проводим точечные истории, связанные с возвратом денег, когда деньги, например, упали на счет банка жертвы, но по факту до жертвы они не дошли»,— рассказал господин Уваров на банковском форуме (цитата по ТАСС).

По данным ЦБ, во втором квартале 2026 года количество атак с использованием социнженерии достигло 28,7 тыс.— максимального значения за два года. Количество хищений средств клиентов банков через систему быстрых платежей (СБП) оказалось рекордным и превысило прошлогодний показатель почти в три раза. Поскольку переводы через СБП инициирует сам клиент, банк проводит операцию без возможности оперативно развернуть платеж, и доля возвращенных обманутым клиентам средств едва превышает 2%.

Подробности — в материале «Ъ» «Система безвозвратных платежей».