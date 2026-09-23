РСПП предложил разработать четкие критерии для ввода внешнего управления

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает разработать четкие критерии, по которым можно было бы опередить, нужно вводить внешнее управление в западной компании или нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Глава РСПП Александр Шохин

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Нельзя сказать, что есть набор четких критериев, соблюдение или несоблюдение которых ставит компанию в таком автоматическом режиме с переходом во временное управление. Критериев нет», — сказал глава РСПП Александр Шохин (цитата по ТАСС).

По его словам, также надо определить параметры эффективности внешнего управления. «Здесь мы на примерах предыдущих видим, что есть и удачные примеры, когда мы точно знаем, что управляют этими активами эффективные менеджеры. Но есть и пока не совсем понятные конструкции», — добавил он.

Сейчас главный критерий передачи компании во внешнее управление, отметил господин Шохин, — являются ли резиденты недружественных государств собственниками. Раньше, напомнил он, временное управление было зеркальной мерой — когда такие же действия принимались в отношении российских компаний в ЕС.