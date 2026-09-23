РСПП предложил разработать четкие критерии для ввода внешнего управления
Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает разработать четкие критерии, по которым можно было бы опередить, нужно вводить внешнее управление в западной компании или нет.
Глава РСПП Александр Шохин
Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ
«Нельзя сказать, что есть набор четких критериев, соблюдение или несоблюдение которых ставит компанию в таком автоматическом режиме с переходом во временное управление. Критериев нет», — сказал глава РСПП Александр Шохин (цитата по ТАСС).
По его словам, также надо определить параметры эффективности внешнего управления. «Здесь мы на примерах предыдущих видим, что есть и удачные примеры, когда мы точно знаем, что управляют этими активами эффективные менеджеры. Но есть и пока не совсем понятные конструкции», — добавил он.
Сейчас главный критерий передачи компании во внешнее управление, отметил господин Шохин, — являются ли резиденты недружественных государств собственниками. Раньше, напомнил он, временное управление было зеркальной мерой — когда такие же действия принимались в отношении российских компаний в ЕС.
Смысл предложения РСПП — дополнить общий признак владения компанией резидентами недружественных государств проверяемыми основаниями для передачи под внешнее управление. В одном из законопроектов 2022 года такими основаниями назывались уход руководства без передачи полномочий, заявление о прекращении деятельности без очевидных экономических причин, сокращение более трети персонала, падение продаж более чем на треть за три месяца или угроза для других компаний, подпадающих под такое же регулирование. Эти параметры обсуждались именно как проект, а не как установленный порядок.
Отдельная проблема — кто получает актив и по каким признакам считается профессионально пригодным для управления им. В законопроекте 2022 года критериев выбора внешней администрации не было: управлять могла, в частности, организация, выбранная межведомственной комиссией; к 2026 году также отмечалось отсутствие четких требований к компаниям — управляющим иностранными активами.
Для контроля результата предлагались экспертный совет, правила распоряжения активами и аудит потенциальных управляющих компаний. Необходимость такого контроля связана с тем, что в апреле 2026 года участники рынка отмечали нехватку убедительных примеров процветания бизнеса при новом руководстве и случаи многократной перепродажи компаний.