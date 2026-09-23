Виза в Египет с января подорожает до $33

С 1 января 2027 года однократная въездная виза в Египет подорожает с $30 до $33, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Это уже второе повышение цены за год: с 1 марта 2026 года стоимость визы увеличилась с $25 до $30.

Как уточнили в АТОР, по решению правительства Египта со следующего года к стоимости визы добавят еще $6 за обслуживание, оформление и банковские комиссии. Сейчас дополнительную плату взимают только при оформлении цифровой визы с QR-кодом в аэропорту Каира: турист платит $30 за визу и $6 за цифровое оформление. В Хургаде и других аэропортах, где используются бумажные визовые марки, дополнительного сбора нет.

По подсчетам АТОР, в январе-июне 2026 года россияне совершили 1,17 млн поездок в Египет. Это на 24,3% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Россияне без карты иностранного банка могут оплатить цифровую визу наличными долларами в отделении банка в зоне прилета Каира. Туристы, прилетающие в международный аэропорт Шарм-эль-Шейха на срок до 15 дней, могут получить бесплатный штамп, если не планируют покидать Южный Синай.

Средний чек при бронировании организованных туров на лето 2026 года за рубеж за год увеличился на 10,8%, до 237 тыс. руб., подсчитали в Travelata.ru. Ключевым выездным направлением для организованных туристов традиционно стала Турция. Египет занял второе место: ему удалось увеличить долю в общем объеме продаж с 14,1% до 15,6%.

Подробности — в материале «Ъ» «Заграница в режиме экономии».