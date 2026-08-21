Заграница в режиме экономии

Средний чек при бронировании организованных туров на лето 2026 года за рубеж за год увеличился на 10,8%, по России — на 4,8%. Рост цен в этом сезоне сдерживал ограниченный спрос: продажи оказались ниже ожиданий бизнеса. Самыми растущими летними направлениями стали Китай, Вьетнам и Черногория, в которой российские граждане спешат отдохнуть в преддверии введения виз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Средняя стоимость проданного на июнь—август текущего года тура за рубеж составила 237 тыс. руб., подсчитали в Travelata.ru. Год к году значение выросло на 10,8%. Для России увеличение, по данным сервиса, составило 4,8%. Аналитики «Слетать.ру» оценивают увеличение среднего чека при бронировании туров за рубеж в 3,1–21,6% за год в зависимости от направления.

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Рост цен на туры прослеживается, несмотря на общую стагнацию спроса на туристическом рынке. Согласно прогнозу Национального рейтингового агентства, общее количество выехавших за рубеж российских туристов в 2026 году может достигнуть 14 млн человек, прибавив только 4,5% год к году. Темпы роста окажутся в несколько раз ниже уровня прошлого года (см. “Ъ” от 17 августа).

В «Островке» добавляют, что доступность отдыха за рубежом минувшим летом росла в контексте укрепления рубля. Средняя стоимость бронирования в средствах размещения в связи с этим сократилась на 1% год к году, до 8,5 тыс. руб. за ночь. Внутри страны отельеры из-за снижения спроса в течение всего летнего сезона были вынуждены проводить скидочные акции, добавляют в туроператоре «Алеан». За счет них, например, активно стимулировали спрос в Анапе.

Коммерческий директор «Слетать.ру» Антон Лаврухин говорит, что туристический спрос на лето оказался хуже ожиданий бизнеса. Это связано в первую очередь с мартовским кризисом в ОАЭ, говорит он. Эксперт отмечает, что туристы также стараются экономить: кто-то стал покупать туры дешевле, кто-то стал ездить меньше и на меньшее количество дней. В Travelata.ru говорят, что продажи на лето организованных туров снизились на 3% год к году. В «Русском экспрессе» отмечают, что продажи с января по середину августа 2026 года на выездных направлениях снизились на 3,2% год к году. Ближневосточный кризис сказался на многих дальнемагистральных направлениях, поясняют там.

Ситуация во внутреннем туризме складывается хуже. Доля России в общем объеме проданных туров за рубеж, согласно оценке Travelata.ru, за год сократилась с 12,3% до 8,2%. Согласно «Островку», доля российских направлений в общей структуре спроса на размещение за год сократилась на 4 процентных пункта, до 81%. В «Алеане» говорят, что количество бронирований на внутренних направлениях в России сократилось год к году на 10%.

Ключевым выездным направлением для организованных туристов летом 2026 года традиционно стала Турция. Доля страны в общем объеме продаж, согласно Travelata.ru, на лето составила 52,8%. Это сопоставимо с показателем прошлого года. На втором месте находится Египет, которому удалось увеличить долю с 14,1% до 15,6%. Из топ-5 наиболее востребованных летних направлений организованного туризма в этом году ожидаемо выбыли ОАЭ, чье место занял Китай (см. график).

В «Слетать.ру» говорят, что количество забронированных туров в Китай на лето выросло в два раза. Это может объясняться развитием авиасообщения и отменой виз для российских туристов с 15 сентября 2025 года. Более выраженные темпы роста спроса, согласно «Слетать.ру», в этом сезоне на организованном рынке показали Вьетнам, где количество бронирований выросло в 3,6 раза год к году, и Черногория, показавшая фактически аналогичную динамику.

В «Островке» отметили увеличение бронирований размещения в Черногории на лето на 72% год к году. Это связано со стремлением туристов посетить страну до ожидающегося в ноябре 2026 года введения виз для россиян. Интерес к отдыху летом в соседней Сербии, согласно «Островку», увеличился год к году на 58%, в Венгрии — на 31%.

На внутреннем рынке, согласно оценке «Алеана», летом падение туристического спроса показывали Сочи, Туапсе, Новороссийск и Крым. В числе растущих направлений аналитики выделяют Анапу, Тверскую, Нижегородскую области и горные курорты. Это Манжерок, Архыз и Домбай, показавшие увеличение потока на 10–12% год к году.

Александра Мерцалова