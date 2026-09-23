Власти Румынии ускорят проход судов по Дунаю в украинские порты

Румыния меняет процедуру допуска судов из Черного моря в Сулинский канал, который ведет к украинским портам на Дунае. Изменения должны ликвидировать очередь из 70–80 судов, скопившихся у входа в канал и ожидающих прохода более двух недель, сообщает Reuters.

Суда, следующие под загрузку в украинские порты Измаил, Рени и Усть-Дунайск, будут проходить проверку и оформление не в самом Сулинском канале, как это было до сих пор, а непосредственно в Черном море до входа в канал. По оценкам логистических компаний, новая процедура позволит увеличить пропускную способность канала, избавит суда от привязки к причалам в канале и сократит число лишних опасных маневров в нем.

Как указывают опрошенные Reuters эксперты, образованию большой очереди способствовали излишняя бюрократия, дефицит лоцманов и резкое увеличение трафика из-за блокировки украинских портов на Черном море. Это привело к тому, что время поставки украинского зерна в Египет выросло с 12 дней до более чем 30. По оценкам экспертов, через порты на Дунае Украина сможет экспортировать не менее 500 тыс. тонн зерна в месяц. В сентябре она экспортировала около 930 тыс. тонн, что значительно меньше, чем в сентябре 2025 года, когда этот показатель был на уровне 1,78 млн тонн.

Алена Миклашевская