В российских структурах FM Logistic сменился гендиректор

Новым гендиректор российских структур французского логистического оператора FM Logistic, доли в которых переданы во временное управление, 22 сентября стал Евгений Ненашев, следует из ЕГРЮЛ. Он, в частности, возглавил АО «ФМ Ложистик Восток», которое управляет АО «ФМ Ложистик Рус» и АО «ФМ Ложистик Кастомс». Кроме того, господин Ненашев стал гендиректором строительного подразделения FM Logistic ООО «Энжэ Строй».

С апреля 2021 года гендиректором FM Logistic в России был Олег Альхамов, который до того работал в сети «Ашан» и структурах французского бренда плодоовощной консервации D’Aucy. “Ъ” обратился за комментарием в российский офис FM Logistic.

Евгений Ненашев, согласно СПАРК, выступает совладельцем Фонда Фонда «Лига помощи зависимым „Второй шанс“». Ему принадлежали доли в банке «Аскания Траст» (лишен лицензии в 2014 года) и нескольких недействующих сегодня компаниях. Господин Ненашев был совладельцем «Сити Медиа» и «Сити Интертеймент Групп» с Вадимом Чигиринским, сыном некогда крупного девелопера и экс-акционера Sibir Energy Шалвы Чигиринского.

Доли в российских структурах FM Logistic, «Ашан», «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin) и Nestle 17 сентября по указу президента Владимира Путина были переданы во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» (см. “Ъ” от 18 сентября). FM Logistic в России управляет 25 складскими комплексами на 865 тыс. кв. м, выполняет 830 тыс. транспортных операций в год. В 2024 году выручка «ФМ Ложистик Восток» составила 30,13 млрд руб., чистая прибыль — 2,32 млрд руб.

Анатолий Костырев