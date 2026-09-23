В российских структурах FM Logistic сменился гендиректор
Новым гендиректор российских структур французского логистического оператора FM Logistic, доли в которых переданы во временное управление, 22 сентября стал Евгений Ненашев, следует из ЕГРЮЛ. Он, в частности, возглавил АО «ФМ Ложистик Восток», которое управляет АО «ФМ Ложистик Рус» и АО «ФМ Ложистик Кастомс». Кроме того, господин Ненашев стал гендиректором строительного подразделения FM Logistic ООО «Энжэ Строй».
С апреля 2021 года гендиректором FM Logistic в России был Олег Альхамов, который до того работал в сети «Ашан» и структурах французского бренда плодоовощной консервации D’Aucy. “Ъ” обратился за комментарием в российский офис FM Logistic.
Евгений Ненашев, согласно СПАРК, выступает совладельцем Фонда Фонда «Лига помощи зависимым „Второй шанс“». Ему принадлежали доли в банке «Аскания Траст» (лишен лицензии в 2014 года) и нескольких недействующих сегодня компаниях. Господин Ненашев был совладельцем «Сити Медиа» и «Сити Интертеймент Групп» с Вадимом Чигиринским, сыном некогда крупного девелопера и экс-акционера Sibir Energy Шалвы Чигиринского.
Доли в российских структурах FM Logistic, «Ашан», «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin) и Nestle 17 сентября по указу президента Владимира Путина были переданы во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» (см. “Ъ” от 18 сентября). FM Logistic в России управляет 25 складскими комплексами на 865 тыс. кв. м, выполняет 830 тыс. транспортных операций в год. В 2024 году выручка «ФМ Ложистик Восток» составила 30,13 млрд руб., чистая прибыль — 2,32 млрд руб.
Назначение Евгения Ненашева меняет исполнительный контур российских юрлиц FM Logistic, но не отменяет отдельный уровень временного управления их долями. Управлять переданными компаниями должно АО «Л.Е.В. Менеджмент», тогда как гендиректор возглавляет сами юрлица и отвечает за их текущее руководство.
Поэтому кадровое решение не означает автоматического перехода к Ненашеву корпоративного контроля над долями: он получил полномочия руководителя компаний, а «Л.Е.В. Менеджмент» сохранило роль управляющей структуры. Эта конструкция возникла после введения временного управления, которое, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, применили из-за иностранного владения компаниями, связанными с недружественными государствами.