В Нью-Йорке прошла первая личная встреча Дональда Трампа с Энди Бёрнемом

В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН прошла первая личная встреча президента США Дональда Трампа с британским премьером Энди Бёрнемом. Памятуя о том, что ранее глава Белого дома называл Бёрнема «крайним либералом» и «мэром городка» (премьер ранее был мэром Большого Манчестера), да и вообще не жаловал британцев, в Лондоне в преддверии встречи двух лидеров явно нервничали. Но Трамп повел себя весьма дружелюбно, отозвавшись о Бёрнеме как о «прирожденном бизнесмене». Он заявил: «Мы на его стороне». Британский премьер, в свою очередь, сообщил, что нашел с президентом США «много точек соприкосновения».

Однако при более внимательном взгляде на вещи ясно, что имеющиеся расхождения между Великобританией и Штатами никуда не делись. Одной из таких спорных тем стала сделка по островам Чагоса. В списке серьезных расхождений во взглядах между Трампом и Бёрнемом осталась и самая модная и острая ныне тема — искусственный интеллект. В Лондоне считают, что международный контроль над ИИ должен быть усилен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лидеры Британии и США отложили негатив на потом».