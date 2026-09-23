Лидеры Британии и США отложили негатив на потом

В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН прошла первая личная встреча президента США Дональда Трампа с британским премьером Энди Бёрнемом. Памятуя о том, что ранее глава Белого дома называл Бёрнема «крайним либералом» и «мэром городка» (премьер был главой Большого Манчестера), да и вообще не жаловал британцев, в Лондоне в преддверии встречи двух лидеров явно нервничали. Но Трамп повел себя весьма дружелюбно, отозвавшись о Бёрнеме как о «прирожденном бизнесмене». Он заявил: «Мы на его стороне». Британский премьер, в свою очередь, сообщил, что нашел с президентом США «много точек соприкосновения». Хотя на деле существующие между Вашингтоном и Лондоном противоречия, будь то тема ИИ, и принадлежность островов Чагос и Фолклендов, никуда не делись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Энди Бёрнем и Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Энди Бёрнем и Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Отправляясь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где должна была состояться первая очная встреча британского премьера с президентом США, первый явно переживал. Из-за многих расхождений между Вашингтоном и Лондоном Энди Бёрнем имел все шансы получить публичную выволочку от хозяина Белого дома. «Он знает, как знает и весь мир, насколько взрывоопасными могут оказаться эти спонтанные, непредсказуемые встречи с президентом, проходящие в прямом эфире. Это словно поездка на американских горках без страховки»,— предупреждали в преддверии встречи BBC.

Но, к приятному удивлению британской стороны, Дональд Трамп проявил неожиданное радушие. Сначала президент США дал Бёрнему, сидевшему рядом с ним и заметно нервничавшему, прекрасную (по его собственной шкале ценностей) характеристику, назвав его «прирожденным бизнесменом». А потом добавил, что у того «есть все задатки для успеха» и он станет «отличным» премьер-министром.

«Трамп явно стремился поддерживать непринужденную и дружелюбную атмосферу, что, несомненно, стало облегчением для Бёрнема»,— описала общение двух лидеров британская BBC уже по итогам.

Даже отвечая на совместной пресс-конференции на вопрос по теме иммиграции, Трамп, который ранее неоднократно заявлял о необходимости гораздо более жесткой иммиграционной политики в Соединенном Королевстве, вел себя непривычно вежливо и дипломатично, ни разу не допустив критических замечаний в адрес Бёрнема.

А уже после того, как встреча двух лидеров завершилась, Белый дом со ссылкой на Трампа опубликовал в соцсети Х такой пост: «Мы обсудили все: от Rolls-Royce до энергетики и иммиграции. Мы затронули множество тем, и мы на его стороне».

Британский премьер заявил, что во время своей первой личной встречи с президентом США нашел «много точек соприкосновения». К числу проблем, по которым удалось прийти к согласию, Энди Бёрнем отнес вопросы стоимости жизни, необходимость прекращения войны на Ближнем Востоке, а также убежденность в том, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием.

Однако при более внимательном взгляде на вещи ясно, что имеющиеся расхождения между Великобританией и Штатами никуда не делись. Одной из таких спорных тем стала сделка по островам Чагоса.

В мае прошлого года после многолетних споров британцы согласились передать под полный суверенитет Маврикия эти острова в центре Индийского океана, включая тропический атолл Диего-Гарсия, где находится совместная американо-британская военная база. Соединенное Королевство получило права на сохранение юрисдикции над базой на 99 лет. Сделка будет стоить около £3,4 млрд ($4,5 млрд). Пока процесс ратификации в британском парламенте этого договора, подписанного предыдущим правительством Кира Стармера, приостановлен.

На пресс-конференции с Бёрнемом Трамп разнес эту сделку в пух и прах. «Я это не поддерживаю... Это была ужасная сделка. Маврикий вдруг заявляет о своих правах собственности. Права заявляет тот, кто никак не проявлял себя на протяжении десятилетий и столетий. По-моему, это просто абсурд»,— заявил глава Белого дома. Но тут же предположил, что Бёрнем может пересмотреть условия сделки. «Это стратегически невероятно важный объект, и, думаю, премьер-министр уделит этому внимание»,— подытожил президент США, на что британский лидер кивнул и ответил «да», пусть и не очень уверенно.

Комментируя критику Трампа относительно сделки, Энди Бёрнем лишь отметил, что эта проблема досталась ему «в наследство», пообещав «усердно работать» над поиском решения.

А вот на тему Фолклендских островов лидер Британии выступил куда более решительно. Он сообщил журналистам, что на встрече с Трампом заявил тому, что Великобритания будет «твердо противостоять любым угрозам» и «отстаивать право жителей Фолклендских островов на самоопределение и сохранение британского статуса». И добавил: Трамп должен был «лично от него» узнать об этой «четкой британской позиции», и в итоге президент США «понял», почему он придерживается такого мнения.

Тема Фолклендских островов, принадлежность которых Лондону в Штатах никогда не оспаривали, всплыла по новой после заявлений из Вашингтона о том, что американская позиция по этому вопросу пересматривается. Это весьма окрылило президента Аргентины Хавьера Милея, посулившего «ветры перемен», которые поспособствуют реализации аргентинских притязаний на острова, именуемые в Буэнос-Айресе Мальвинскими.

В списке серьезных расхождений во взглядах между Трампом и Бёрнемом осталась и самая модная и острая ныне тема — искусственный интеллект. В Лондоне считают, что международный контроль над ИИ должен быть усилен.

Премьер Британии заявил представителям бизнеса о необходимости выработки «единого свода глобальных принципов и стандартов» для защиты от неконтролируемого ИИ, отметив, что этот вопрос станет одним из ключевых приоритетов Великобритании во время ее председательства в G20 в следующем году.

Дональд Трамп неоднократно называл предупреждения об экзистенциальной угрозе ИИ для человечества «мистификацией» и критиковал все попытки его регулирования. «Соединенные Штаты категорически отвергают любые попытки создания глобалистских механизмов контроля над искусственным интеллектом, о котором сейчас так много говорят. Мы намерены способствовать его развитию, а не сдерживать его»,— заявил президент США на днях.

Наталия Портякова