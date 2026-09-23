Медведь загрыз сторожа на стоянке в Красноярском крае

В районе села Потапово Красноярского края на стоянке грузового транспорта медведь напал на сторожа. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм, сообщает СУ СКР региона.

По данным ведомства, инцидент произошел ночью 23 сентября. Погибший работал лесозаготовителем и охранял технику на территории Епишинского участкового лесничества в Енисейском муниципальном округе.

На территории округа действует режим повышенной готовности в связи с массовыми случаями выхода медведей. Местным жителям рекомендовано не выходить на улицу в ночное время и воздержаться от посещения лесов, сообщает администрация.

Последнее сообщение о появлении хищника поступило 23 сентября в 7:40 по местному времени в районе деревни Ялань. Всего с начала сентября в Енисейском муниципальном округе ликвидировано 73 медведя.

Александра Стрелкова