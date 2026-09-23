В России ждут появления новых потребителей угля за счет развития ИИ
Правительство России прогнозирует появление новых потребителей угольной продукции в связи с цифровизацией и роботизацией экономики. Это следует из обновленной правительственной программы по развитию угольной промышленности до 2050 года.
«В связи с цифровой трансформацией экономики, автоматизацией и роботизацией технологических процессов, внедрением искусственного интеллекта и других инновационных технологий в ближайшей перспективе в России появятся новые потребители», — указывается в документе.
Как ожидается, спрос вырастет в промышленности, транспорте, строительстве, а также в области экологии. В правительстве отдельно отметили развитие инфраструктуры информационных технологий, в частности строительство центров обработки данных (ЦОД).
В ноябре 2025 года президент Владимир Путин поручил правительству разработать для ЦОДов модель использования локальной генерации, в том числе угольной. В июне 2026 года глава Якутии Айсен Николаев заявил, что развитие ЦОДов может открыть новые возможности для угольной отрасли России в случае их размещения в регионах с доступным углем.
Механизм спроса связан не с непосредственным использованием угля ЦОДами, а с их энергоснабжением: новый центр обработки данных может создаваться в связке с новым генерирующим объектом. Для угольной отрасли это открывает отдельный канал сбыта, если электроэнергия для такого объекта будет производиться локально, а не поступать из уже загруженной энергосистемы.
Масштаб нагрузки может быть существенным: дата-центр мощностью 100 МВт сопоставим по потреблению электроэнергии со 100 тыс. домохозяйств. Но схема требует строительства собственных или софинансируемых генерирующих объектов; в энергодефицитных регионах ограничения особенно вероятны, поэтому размещение у генерации прежде всего применимо к ИИ-ЦОДам, занятым тренировкой больших моделей.