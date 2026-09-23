В России ждут появления новых потребителей угля за счет развития ИИ

Правительство России прогнозирует появление новых потребителей угольной продукции в связи с цифровизацией и роботизацией экономики. Это следует из обновленной правительственной программы по развитию угольной промышленности до 2050 года.

«В связи с цифровой трансформацией экономики, автоматизацией и роботизацией технологических процессов, внедрением искусственного интеллекта и других инновационных технологий в ближайшей перспективе в России появятся новые потребители», — указывается в документе.

Как ожидается, спрос вырастет в промышленности, транспорте, строительстве, а также в области экологии. В правительстве отдельно отметили развитие инфраструктуры информационных технологий, в частности строительство центров обработки данных (ЦОД).

В ноябре 2025 года президент Владимир Путин поручил правительству разработать для ЦОДов модель использования локальной генерации, в том числе угольной. В июне 2026 года глава Якутии Айсен Николаев заявил, что развитие ЦОДов может открыть новые возможности для угольной отрасли России в случае их размещения в регионах с доступным углем.