ФСБ: москвич планировал подорвать машину высокопоставленного чиновника

ФСБ сообщила о задержании жителя Москвы, планировавшего совершить теракт в отношении высокопоставленного чиновника. По версии спецслужбы, мужчина хотел подорвать машину в кортеже чиновника.

Задержанный — 1993 года рождения. Он был участником террористической организации, ее название ФСБ не приводит. По данным спецслужбы, мужчина изучал в интернете способы изготовления бомб и купил нужные для этого компоненты.

Столичное СКР возбудило уголовные дела о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ), обучении в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и подготовке к теракту (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

По решению суда мужчина арестован, передает «Интерфакс». На кого конкретно готовилось покушение, в ФСБ не уточнили.