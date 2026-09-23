В Приангарье запретили продажу топлива несовершеннолетним
Депутаты заксобрания Приангарья на сессии 23 сентября в окончательном чтении приняли закон «Об установлении ограничения розничной продажи жидкого моторного топлива на территории Иркутской области». Инициатива, предложенная областной прокуратурой, предусматривает запрет на продажу бензина и дизеля несовершеннолетним.
Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, в Иркутской области за последние три года несовершеннолетние стали участниками 837 ДТП, в которых погибли 40 детей и еще 930 — были травмированы. По вине детей допущено 161 ДТП. Кроме того, в Сибирском федеральном округе, включая Иркутскую область, «участились случаи вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с поджогами объектов связи и иного имущества».
Запрет на продажу топлива несовершеннолетним в Приангарье вступит в силу с 1 марта 2027 года. Срок действия закона составит шесть лет. Исключение предусмотрено для продажи топлива при непосредственной заправке в бак транспортного средства лицам, достигшим 16 лет.
На практике ограничение означает обязанность оператора проверять возраст покупателя, если он выглядит моложе 18 лет или его возраст вызывает сомнения. В аналогичных правилах продавец вправе потребовать документ, а для подростков от 16 до 18 лет исключение связывается с предъявлением водительского удостоверения. Без подтверждающих документов топливо не отпускают.
Разграничение проходит между продажей топлива как отдельного товара и его непосредственной подачей в бак транспортного средства. Поэтому возрастное исключение относится к заправке автомобиля, мопеда или мотоцикла, тогда как покупка топлива для уноса, например в отдельной емкости, подпадает под общий запрет.