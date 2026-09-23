В Приангарье запретили продажу топлива несовершеннолетним

Депутаты заксобрания Приангарья на сессии 23 сентября в окончательном чтении приняли закон «Об установлении ограничения розничной продажи жидкого моторного топлива на территории Иркутской области». Инициатива, предложенная областной прокуратурой, предусматривает запрет на продажу бензина и дизеля несовершеннолетним.

Как отмечается в пояснительной записке к инициативе, в Иркутской области за последние три года несовершеннолетние стали участниками 837 ДТП, в которых погибли 40 детей и еще 930 — были травмированы. По вине детей допущено 161 ДТП. Кроме того, в Сибирском федеральном округе, включая Иркутскую область, «участились случаи вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с поджогами объектов связи и иного имущества».

Запрет на продажу топлива несовершеннолетним в Приангарье вступит в силу с 1 марта 2027 года. Срок действия закона составит шесть лет. Исключение предусмотрено для продажи топлива при непосредственной заправке в бак транспортного средства лицам, достигшим 16 лет.

Влад Никифоров, Иркутск