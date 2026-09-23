В Подмосковье подросток поджег АЗС и машину полиции по указке мошенников

В подмосковном Красногорске 17-летний подросток поджег колонку на автозаправочной станции, а затем — служебную машину возле участкового пункта полиции. Молодой человек признался, что действовал по указанию незнакомцев, которые связались с ним в мессенджере и представились сотрудниками органов безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ведомство опубликовало запись с камер видеонаблюдения АЗС. Согласно кадрам, подросток принес две бутылки к бензоколонке, вылил жидкость из них на заправочные пистолеты, затем поджег их зажигалкой.

В результате двух поджогов никто не пострадал, добавила госпожа Волк. МВД возбудило уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК). По ней предусмотрено наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.