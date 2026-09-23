В Подмосковье подросток поджег АЗС и машину полиции по указке мошенников
В подмосковном Красногорске 17-летний подросток поджег колонку на автозаправочной станции, а затем — служебную машину возле участкового пункта полиции. Молодой человек признался, что действовал по указанию незнакомцев, которые связались с ним в мессенджере и представились сотрудниками органов безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Ведомство опубликовало запись с камер видеонаблюдения АЗС. Согласно кадрам, подросток принес две бутылки к бензоколонке, вылил жидкость из них на заправочные пистолеты, затем поджег их зажигалкой.
В результате двух поджогов никто не пострадал, добавила госпожа Волк. МВД возбудило уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК). По ней предусмотрено наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до пяти лет.
В подобных схемах мошенники сначала создают видимость официального контакта: звонят или пишут от имени правоохранителей, ссылаются на угрозу уголовной ответственности и предлагают «проверить антитеррористическую защищенность» объекта. В некоторых случаях перед этим жертву убеждают перевести деньги на «безопасный счет», а затем обещают, что вернуть их можно, совершив поджог или взрыв. В истории с красногорским подростком подтвержден сам ключевой элемент этой схемы — контакт через мессенджер и представление незнакомцев сотрудниками органов безопасности.
Поджоги АЗС используются в таких заданиях не как случайный бытовой конфликт: по данным на август 2026 года, по всей России зарегистрировали десятки подобных случаев, к которым людей склоняли мошенники. Отдельно зафиксированы эпизоды, когда после угроз и разговоров о проверке защищенности объектов исполнителей подталкивали к противоправным действиям; это объясняет, почему дистанционная вербовка может приводить к атакам не только на имущество, но и на объекты, связанные с правоохранительной системой.