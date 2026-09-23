ВВС Британии создали подразделение для защиты космической инфраструктуры
Министерство обороны Великобритании создало новое военное подразделение — 3-ю эскадрилью космического воздействия, которая будет защищать британские спутники и другую космическую инфраструктуру. Как заявил The Times глава штаба Королевских ВВС маршал авиации сэр Харв Смит, Великобритании необходимо защищать космос «ради нас самих как нации», и это будет защитой «современной жизни на Земле».
Глава штаба Королевских ВВС маршал авиации сэр Харв Смит
Фото: Royal Air Force
Эскадрилья будет использовать разные технологии, включая средства радиоэлектронной борьбы, для «нарушения, ослабления и блокирования» враждебной активности в космосе. Задача подразделения — обеспечить защиту спутников, от которых зависит работа критической инфраструктуры на Земле, начиная от систем навигации, связи и раннего предупреждения о ракетных ударах до гражданских сетей энергоснабжения.
Минобороны Великобритании отметило, что космос стал пространством прямой военной конкуренции. Глава штаба Королевских ВВС обвинил Россию в «небезопасном и непрофессиональном» маневрировании российских спутников рядом с британскими, а также в «применении снарядов в космосе». «В последние годы российская активность становилась все серьезнее, и очевидно, что в условиях нынешней геополитической ситуации наша обеспокоенность по поводу того, что же может быть дальше, приводит нас к выводу, что мы хотим иметь возможности, позволяющие нам сдерживать и защищаться»,— заявил он.
У космического командования Великобритании уже есть 1-я эскадрилья космических операций, которая занимается общим управлением и координацией. 2-я эскадрилья космического предупреждения следит за космосом, пусками ракет и ведет поиск угроз.
Новое подразделение добавляет к британской космической системе функцию противодействия, а не только наблюдения. Изначально Космическое командование Великобритании занималось мониторингом орбит и связью с союзниками по НАТО, но в последние годы его акцент сместился к защите спутников связи от неустановленных маневров на орбитах. Практический смысл новой конструкции — реагировать на угрозу, а не ограничиваться ее обнаружением.
В октябре 2025 года глава британского Космического командования заявлял, что российское вмешательство в работу британских военных спутников с Земли и наблюдение за ними происходят еженедельно; отдельно сообщалось о сближении российских спутников с британскими для сбора информации. Для защиты спутников это означает необходимость учитывать как радиоэлектронное воздействие, так и потенциально опасные маневры космических аппаратов.