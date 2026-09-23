ВВС Британии создали подразделение для защиты космической инфраструктуры

Министерство обороны Великобритании создало новое военное подразделение — 3-ю эскадрилью космического воздействия, которая будет защищать британские спутники и другую космическую инфраструктуру. Как заявил The Times глава штаба Королевских ВВС маршал авиации сэр Харв Смит, Великобритании необходимо защищать космос «ради нас самих как нации», и это будет защитой «современной жизни на Земле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава штаба Королевских ВВС маршал авиации сэр Харв Смит

Фото: Royal Air Force Глава штаба Королевских ВВС маршал авиации сэр Харв Смит

Фото: Royal Air Force

Эскадрилья будет использовать разные технологии, включая средства радиоэлектронной борьбы, для «нарушения, ослабления и блокирования» враждебной активности в космосе. Задача подразделения — обеспечить защиту спутников, от которых зависит работа критической инфраструктуры на Земле, начиная от систем навигации, связи и раннего предупреждения о ракетных ударах до гражданских сетей энергоснабжения.

Минобороны Великобритании отметило, что космос стал пространством прямой военной конкуренции. Глава штаба Королевских ВВС обвинил Россию в «небезопасном и непрофессиональном» маневрировании российских спутников рядом с британскими, а также в «применении снарядов в космосе». «В последние годы российская активность становилась все серьезнее, и очевидно, что в условиях нынешней геополитической ситуации наша обеспокоенность по поводу того, что же может быть дальше, приводит нас к выводу, что мы хотим иметь возможности, позволяющие нам сдерживать и защищаться»,— заявил он.

У космического командования Великобритании уже есть 1-я эскадрилья космических операций, которая занимается общим управлением и координацией. 2-я эскадрилья космического предупреждения следит за космосом, пусками ракет и ведет поиск угроз.

Алена Миклашевская