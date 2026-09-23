«Островки безопасности» для потерявшихся людей открыли в московских ПВЗ Wildberries
В ПВЗ Wildberries стали открывать «островки безопасности» для потерявшихся людей
Компания Wildberries стала партнером проекта «Островок безопасности». Сотрудники ПВЗ в Москве и Подмосковье смогут помочь вернуться домой потерявшимся детям и дезориентированным взрослым. Об этом рассказали в пресс-службе RWB.
Фото: Пресс-служба RWB
«Первыми к проекту присоединились фирменные ПВЗ Wildberries в столичном регионе. Их менеджеры прошли обучение и знают, как действовать в подобных ситуациях», — отметили в компании. В дальнейшем программа может быть расширена на партнерские ПВЗ.
Проект «Островок безопасности» работает с 2019 года. Он был создан совместными усилиями поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», АНО «Центр поиска пропавших людей» (ЦППЛ) и X5 Group (сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток»). Его цель — помочь потерявшимся маленьким детям, пожилым с потерей памяти и людям с особенностями здоровья. К сентябрю, по данным «ЛизаАлерт», проект помог вернуть домой около 10 тыс. потерявшихся.
Практический смысл «островка безопасности» заключается в быстрой передаче обращения потерявшегося человека волонтерам, а не в ограничении ожиданием на месте. По такому обращению волонтеры начинают поиск, в течение нескольких минут сообщают о случившемся в органы МВД и объединяют усилия для возвращения человека домой.
Для эффективной передачи информации критична точность исходных сведений. Поисковики отдельно отмечали необходимость согласованных средств связи, включая рации и навигаторы. При несогласованной коммуникации координаты и другая информация могут доходить неправильно или с задержкой, поэтому работа точки должна быть встроена в оперативную связь с поисково-спасательными службами.