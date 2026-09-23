«Островки безопасности» для потерявшихся людей открыли в московских ПВЗ Wildberries

Компания Wildberries стала партнером проекта «Островок безопасности». Сотрудники ПВЗ в Москве и Подмосковье смогут помочь вернуться домой потерявшимся детям и дезориентированным взрослым. Об этом рассказали в пресс-службе RWB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба RWB Фото: Пресс-служба RWB

«Первыми к проекту присоединились фирменные ПВЗ Wildberries в столичном регионе. Их менеджеры прошли обучение и знают, как действовать в подобных ситуациях», — отметили в компании. В дальнейшем программа может быть расширена на партнерские ПВЗ.

Проект «Островок безопасности» работает с 2019 года. Он был создан совместными усилиями поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», АНО «Центр поиска пропавших людей» (ЦППЛ) и X5 Group (сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток»). Его цель — помочь потерявшимся маленьким детям, пожилым с потерей памяти и людям с особенностями здоровья. К сентябрю, по данным «ЛизаАлерт», проект помог вернуть домой около 10 тыс. потерявшихся.