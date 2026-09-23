Файзулин: все регионы России создали запасы топлива к зиме

Все регионы России сформировали необходимые запасы угля и мазута в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«На текущий момент все регионы необходимые запасы сформировали», — заявил министр (цитата по ТАСС).

Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится на уровне ниже +8 °C на протяжении пяти дней подряд. Однако конкретные сроки определяют местные власти. Подачу тепла уже начали в районах Мурманской и Архангельской областей, Карелии, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах.