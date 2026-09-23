В Башкирии из-за утечки газа на нефтяной скважине погиб рабочий

На нефтяной скважине в Башкирии произошла утечка сероводорода. Погиб один рабочий, еще двое пострадали. Прокуратура региона проводит проверку.

По данным ведомства, ЧП случилось на Уршакском месторождении во время технологической промывки скважины сотрудниками подрядной организации. 44-летний мужчина погиб на месте. Еще двоим пострадавшим работникам оказана медпомощь, госпитализация не потребовалась.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране труда и о промышленной безопасности при выполнении работ. Также на контроле прокуратуры находится ход проводимой доследственной проверки.

Уршакское нефтяное месторождение расположено преимущественно на территории Аургазинского района. Работает с 1971 года, месторождением владеет «Башнефть». Его запасы оцениваются в 0,7 млн тонн.