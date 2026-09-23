ФСБ: житель Керчи задержан за сбор денег для ВСУ и передачу данных о ПВО

Сотрудники ФСБ задержали в Керчи 38-летнего мужчину по делу о госизмене. Его подозревают в сборе денег для ВСУ и отправке СБУ данных о расположении средств ПВО и других военных объектов на полуострове. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, подозреваемый создал в Telegram группу с проукраински настроенными волонтерами. С ее помощью житель Керчи организовал сбор средств и закупку экипировки для нужд подразделений Вооруженных сил Украины. Мужчина также отправил в Telegram-бот, администрируемый СБУ, информацию о местах дислокации средств ПВО и других военных объектов на полуострове.

Уголовное дело расследуют по статье 275 УК, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Решением суда мужчина заключен под стражу.