ФСБ: житель Керчи задержан за сбор денег для ВСУ и передачу данных о ПВО
Сотрудники ФСБ задержали в Керчи 38-летнего мужчину по делу о госизмене. Его подозревают в сборе денег для ВСУ и отправке СБУ данных о расположении средств ПВО и других военных объектов на полуострове. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
По данным ФСБ, подозреваемый создал в Telegram группу с проукраински настроенными волонтерами. С ее помощью житель Керчи организовал сбор средств и закупку экипировки для нужд подразделений Вооруженных сил Украины. Мужчина также отправил в Telegram-бот, администрируемый СБУ, информацию о местах дислокации средств ПВО и других военных объектов на полуострове.
Уголовное дело расследуют по статье 275 УК, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Решением суда мужчина заключен под стражу.
В апреле 2025 года по статье 275 УК РФ уже возбуждалось дело против россиянки, которую заключили под стражу и которой грозило до 20 лет лишения свободы. Это демонстрирует практику применения данной статьи.
В январе 2026 года Верховный суд Крыма приговорил другого жителя Керчи к 14 годам лишения свободы по аналогичному обвинению за передачу украинской разведке сведений о расположении российских военных. В таких делах о передаче данных связь с украинской разведкой, по версии спецслужбы, могла проходить через анонимные каналы в Telegram, предназначенные для сбора разведывательной информации.