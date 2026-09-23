«Интерфакс»: авиакомпании могут обязать делиться «черными списками» авиадебоширов
«Интерфакс»: кабмин поддержал новый законопроект о борьбе с авиадебоширами
Правительство России подготовило положительный проект отзыва на законопроект о дополнительных мерах борьбы с дебоширами в самолетах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Автором законопроекта выступил член Совфеда от заксобрания Петербурга Андрей Кутепов. Сенатор предлагает наделить авиакомпании правом делиться между собой сведениями о пассажирах, внесенных в «черные списки» за неподобающее поведение во время полетов. Согласно инициативе, в законодательстве пропишут порядок отказа нарушителям в перевозке, а также расширят основания для такого отказа.
По сведениям «Интерфакса», правительство сообщило, что поддержит проект при условии его доработки. Власти предложили установить не право, а обязанность авиакомпаний передавать сведения о дебоширах — причем без согласия таких лиц. Кроме того, предлагается поручить Минтрансу России прописать порядок обмена информацией и ведения реестра авиадебоширов, а также определить, какие сведения в него включать.
Практический смысл общего реестра — сделать ограничение связанным не с конкретной авиакомпанией, а с самим пассажиром: при раздельных списках тот, кому отказал один перевозчик, мог беспрепятственно лететь другим. По состоянию на август 2024 года каждая авиакомпания вела собственный список, который аннулировался через год; с 2018 года перевозчики могли на такой срок не продавать билеты тем, кто создавал угрозу безопасности на борту.
Для применения этой меры основания внесения должны быть четкими и однозначными, чтобы авиакомпания и экипаж не могли по-разному трактовать, что считать нарушением безопасности полета. Единый список также не перекроет все возможности для перелета, если системы бронирования и туроператоры не получат к нему доступа и не будут проверять пассажиров.