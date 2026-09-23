«Интерфакс»: авиакомпании могут обязать делиться «черными списками» авиадебоширов

Правительство России подготовило положительный проект отзыва на законопроект о дополнительных мерах борьбы с дебоширами в самолетах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Автором законопроекта выступил член Совфеда от заксобрания Петербурга Андрей Кутепов. Сенатор предлагает наделить авиакомпании правом делиться между собой сведениями о пассажирах, внесенных в «черные списки» за неподобающее поведение во время полетов. Согласно инициативе, в законодательстве пропишут порядок отказа нарушителям в перевозке, а также расширят основания для такого отказа.

По сведениям «Интерфакса», правительство сообщило, что поддержит проект при условии его доработки. Власти предложили установить не право, а обязанность авиакомпаний передавать сведения о дебоширах — причем без согласия таких лиц. Кроме того, предлагается поручить Минтрансу России прописать порядок обмена информацией и ведения реестра авиадебоширов, а также определить, какие сведения в него включать.