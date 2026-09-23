В Башкирии опровергли остановку работы «Башнефть-Новойл»
В соцсетях утром появилась информация о том, что нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Башнефть-Новойл» приостанавливает работу. Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев назвал это фейком.
Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Злоумышленники создали в Telegram фейковую страницу, где сообщили об остановке НПЗ от имени министра. Ufa1.ru пишет, что сообщение было изначально размещено в украинских СМИ. «Еще раз подчеркиваю: это ФЕЙК. Доверяйте только официальным источникам»,— прокомментировал господин Шельдяев в Telegram.
По данным Ufa1.ru, фейковый канал от имени министра полностью копирует его оригинальные посты, но с разницей в несколько минут. При этом подписчиков у фейкового канала больше. Еще одно их отличие: оригинальный канал ведется с мая 2022 года, а в фейковом первый пост датирован декабрем 2025-го.
АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли России, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Входит в структуру «Роснефти». Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Башкирии. В Уфе находится крупнейший в России и один из самых масштабных в Евразии нефтеперерабатывающий кластер, в который входят три завода: «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл».
Подделка официального канала превращает ложное сообщение в правдоподобное уведомление: знакомое оформление и быстрое копирование публикаций затрудняют проверку источника. Исследователи связывают восприимчивость к фейкам с избытком сообщений, который мешает критически оценивать новости, проверять первоисточники и учитывать общий контекст событий.
Для предприятия ущерб может возникнуть даже без физического сбоя: по оценке эксперта, публичные сведения о его уязвимости наносят ущерб деловой репутации и способны снижать стоимость бизнеса, что становится финансовой потерей.