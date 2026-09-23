В Башкирии опровергли остановку работы «Башнефть-Новойл»

В соцсетях утром появилась информация о том, что нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Башнефть-Новойл» приостанавливает работу. Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев назвал это фейком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Злоумышленники создали в Telegram фейковую страницу, где сообщили об остановке НПЗ от имени министра. Ufa1.ru пишет, что сообщение было изначально размещено в украинских СМИ. «Еще раз подчеркиваю: это ФЕЙК. Доверяйте только официальным источникам»,— прокомментировал господин Шельдяев в Telegram.

По данным Ufa1.ru, фейковый канал от имени министра полностью копирует его оригинальные посты, но с разницей в несколько минут. При этом подписчиков у фейкового канала больше. Еще одно их отличие: оригинальный канал ведется с мая 2022 года, а в фейковом первый пост датирован декабрем 2025-го.