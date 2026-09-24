Сегодня исполняется 55 лет основателю и бенефициарному владельцу ПАО «Группа ЛСР» Андрею Молчанову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Молчанов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Андрей Молчанов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор АНО «Общественное телевидение России» Виталий Игнатенко:

— Дорогой Андрей Юрьевич! Сегодня у Вас прекрасная дата в жизни: кругом пятерки! Как-то так получилось, что пятерки Вас сопровождают всю жизнь: отличный студент, классный доктор экономических наук, сенатор, заслуженный строитель России. Не забудем еще как достижение про пятерых наследников, которых Вы с женой Лизой столь деликатно и с умом подготовили к большой самостоятельной жизни. Редко об этом говорим, просто вы и Лиза считаете это нормой, но Ваша семья, конечно, продолжается и в домах ребенка, и социальных приютах для детей. Только близкие Вам люди знают, что два года подряд журналисты Москвы Вас с женой признавали «Меценатами года». Ну и главные Ваши достижения последних лет — это, разумеется, на пятерку прекрасные новостройки Санкт-Петербурга, украшение Москвы — ЗИЛАРТ, практически город в городе, с умными пространствами для жизни, парками, спортивными центрами, детскими садами, школами, магазинами, офисами, ресторанами, музейно-выставочным центром ЗИЛАРТ, который открыл новую страницу культурной жизни столицы, санаторий в Сочи, возрожденный легендарный отель «Приморский». Все на пять с плюсом! Сама жизнь расставила эти оценки! Желаю Вам здоровья, счастья, удачи и новых свершений.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»