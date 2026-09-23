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В хакасском городе сообщили о медвежьей осаде ночью

В городе Абаза (Республика Хакасия) минувшей ночью зафиксировали несколько выходов медведей к людям. Троих хищников ликвидировали, сообщил в своем канале «Максе» замглавы Хакасии Дмитрий Бученик.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Таежный город фактически в медвежьей осаде — выходы зверей фиксировались со всех сторон... Некоторых зверей прогнали, но трое убиты (один медведь был огромным)»,— рассказал господин Бученик.

По его словам, медведей в ночь на 23 сентября отгоняли в районе городского моста, садов Абазы-Заречной, а также у дачного общества «Черемушки».

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этой недели власти Хакасии сообщили о намерении ввести режим повышенной готовности из-за участившихся случаев появления медведей в населенных пунктах. Тогда же правительство республики предложило Минприроды РФ продлить срок действия разрешения на охоту на медведя.

Александра Стрелкова

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