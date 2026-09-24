Сегодня юбилей у заслуженной артистки РСФСР Наталии Аринбасаровой

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Наталья Аринбасарова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Ее поздравляет народный артист РФ Валентин Смирнитский:

— Дорогая Наташенька, мне всегда приятно слышать, как какой-то коллега, актер или актриса того самого, «золотого» поколения советского кинематографа отмечает свой юбилей. К сожалению, нас остается не так уж много в силу возрастных обстоятельств, но тем не менее. Я Вас безумно уважаю, люблю как актрису, как человека, поэтому я Вам желаю всего самого наилучшего, и, главное, конечно, здоровья, которое нам всем в нашем возрасте необходимо. Я Вас поздравляю, обнимаю и желаю Вам всего-всего — Вам и Вашей семье.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»