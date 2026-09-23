Минобороны России отчиталось об ударе по судну в Черном море

Вооруженные силы России ночью 23 сентября поразили сухогруз в Черном море, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, удары были нанесены по складу беспилотников в населенном пункте Мирное Одесской области. Также поражены три логистических центра в Одессе, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ.

В Киеве и Киевской области нанесен удар по складу с материалами для производства беспилотников и предприятию ООО «Туканс» в населенном пункте Вишневое. По данным Минобороны, оно выпускало комплектующие для дронов.