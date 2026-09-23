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Минобороны России отчиталось об ударе по судну в Черном море

Вооруженные силы России ночью 23 сентября поразили сухогруз в Черном море, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, удары были нанесены по складу беспилотников в населенном пункте Мирное Одесской области. Также поражены три логистических центра в Одессе, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ.

В Киеве и Киевской области нанесен удар по складу с материалами для производства беспилотников и предприятию ООО «Туканс» в населенном пункте Вишневое. По данным Минобороны, оно выпускало комплектующие для дронов.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Угроза для перевозок в Черном море не ограничивается заходом в порт: судно может оказаться под ударом и на переходе к украинскому порту. 17 сентября сообщалось об ударе по сухогрузу с военным имуществом, который следовал морем в Измаил, тогда как другое судно было поражено уже в порту Черноморска.

Практическим последствием для судоходства может становиться сокращение доступности маршрутов. В июле Maersk приостановила рейсы в Черноморск из-за продолжающихся обстрелов; на эту компанию приходилось около четверти украинского рынка контейнерных перевозок.

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