Минобороны России отчиталось об ударе по судну в Черном море
Вооруженные силы России ночью 23 сентября поразили сухогруз в Черном море, который доставлял в порт Одесса грузы военного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо этого, удары были нанесены по складу беспилотников в населенном пункте Мирное Одесской области. Также поражены три логистических центра в Одессе, где хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения для обеспечения ВСУ.
В Киеве и Киевской области нанесен удар по складу с материалами для производства беспилотников и предприятию ООО «Туканс» в населенном пункте Вишневое. По данным Минобороны, оно выпускало комплектующие для дронов.
Угроза для перевозок в Черном море не ограничивается заходом в порт: судно может оказаться под ударом и на переходе к украинскому порту. 17 сентября сообщалось об ударе по сухогрузу с военным имуществом, который следовал морем в Измаил, тогда как другое судно было поражено уже в порту Черноморска.
Практическим последствием для судоходства может становиться сокращение доступности маршрутов. В июле Maersk приостановила рейсы в Черноморск из-за продолжающихся обстрелов; на эту компанию приходилось около четверти украинского рынка контейнерных перевозок.