Пентагон подтвердил гибель 19 военных США за время конфликта с Ираном
Число военнослужащих ВС США, погибших во время конфликта с Ираном, выросло до 19 человек. Это следует из обновленных данных на специальном портале Пентагона.
Как сообщают в военном ведомстве, 14 человек погибли в боевых действиях во время операции «Эпическая ярость». Еще пять погибших, включая последнего, указаны в графе «Зарубежные операции». В начале мая Госдепартамент США объявил о завершении операции «Эпическая ярость». Несмотря на продолжение ударов, она так и не была официально возобновлена.
Кроме того, по данным Пентагона, ранения различной степени тяжести в ходе конфликта с Ираном получили 820 американских военнослужащих.
The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что последней погибла женщина-офицер сухопутных войск. У нее возникли проблемы со здоровьем во время полета на Ближний Восток. Что именно стало причиной смерти, не уточняется.
Ранее пять американских чиновников называли WP большее число военнослужащих ВС США, погибших на Ближнем Востоке. По их сведениям, потери достигли по меньшей мере 22 человек. После публикации сведений глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что данные не соответствуют действительности.
Пентагон ведет учет не только по факту гибели военнослужащих, но и по периоду, к которому относит операцию. Для погибших и раненых начиная с 7 июля создана отдельная категория «Зарубежные операции», отделенная от операции «Эпическая ярость». Поэтому официальный счет отражает классификацию военного ведомства, а не единый перечень всех потерь, составленный по одинаковым критериям.
Разделение связано с трактовкой закона о военных полномочиях: администрация считает, что апрельское прекращение огня приостановило отсчет 60 дней, после которого военная операция без одобрения Конгресса должна быть прекращена. В этой логике июльские действия относятся к отдельному периоду, и именно это может приводить к расхождению официальной статистики с оценками, собранными по более широкой или иной временной рамке.