Пентагон подтвердил гибель 19 военных США за время конфликта с Ираном

Число военнослужащих ВС США, погибших во время конфликта с Ираном, выросло до 19 человек. Это следует из обновленных данных на специальном портале Пентагона.

Как сообщают в военном ведомстве, 14 человек погибли в боевых действиях во время операции «Эпическая ярость». Еще пять погибших, включая последнего, указаны в графе «Зарубежные операции». В начале мая Госдепартамент США объявил о завершении операции «Эпическая ярость». Несмотря на продолжение ударов, она так и не была официально возобновлена.

Кроме того, по данным Пентагона, ранения различной степени тяжести в ходе конфликта с Ираном получили 820 американских военнослужащих.

The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что последней погибла женщина-офицер сухопутных войск. У нее возникли проблемы со здоровьем во время полета на Ближний Восток. Что именно стало причиной смерти, не уточняется.

Ранее пять американских чиновников называли WP большее число военнослужащих ВС США, погибших на Ближнем Востоке. По их сведениям, потери достигли по меньшей мере 22 человек. После публикации сведений глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что данные не соответствуют действительности.