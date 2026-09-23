Силы ПВО за ночь сбили над Россией 514 БПЛА
В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 514 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.
В Воронежской области при падении обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждена кровля частного дома. Власти других регионов о пострадавших или последствиях на земле не сообщали.
Заявленный масштаб атаки сопоставим с ударом в ночь с 17 на 18 июня 2026 года, когда над Россией силы ПВО сбили более 500 беспилотников. Из них 194 аппарата, по данным Минобороны, были уничтожены на подлете к Москве.
Для более раннего сравнения: 11 марта 2025 года средства ПВО сбили 343 беспилотника; эту атаку называли самой массовой с начала специальной военной операции. Нынешний эпизод относится к числу атак, которые по количеству задействованных БПЛА значительно превосходят тот показатель.