Силы ПВО за ночь сбили над Россией 514 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 514 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, Татарстаном и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Воронежской области при падении обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждена кровля частного дома. Власти других регионов о пострадавших или последствиях на земле не сообщали.