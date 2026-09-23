Дмитриев назвал медь новым золотом из-за рекордных биржевых цен

Из-за роста биржевых цен на медь этот металл по инвестиционной привлекательности можно сравнить с золотом. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Медь — это новое золото», — написал господин Дмитриев в X.

Цена декабрьского фьючерса на медь на бирже Comex 22 сентября достигла рекордной отметки — $6,9275 за фунт.