Дмитриев назвал медь новым золотом из-за рекордных биржевых цен
Из-за роста биржевых цен на медь этот металл по инвестиционной привлекательности можно сравнить с золотом. Такое мнение высказал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
«Медь — это новое золото», — написал господин Дмитриев в X.
Цена декабрьского фьючерса на медь на бирже Comex 22 сентября достигла рекордной отметки — $6,9275 за фунт.
Рост котировок меди связан не только с инвестиционными ожиданиями. В преддверии возможного введения США импортных пошлин с 2027 года трейдеры направляли дополнительные объемы на американский рынок, из-за чего металл становился менее доступным за его пределами, а дефицит в системе Лондонской биржи металлов усиливался. Американские плавильщики одновременно скупали мировой концентрат, оставляя европейские и азиатские заводы без достаточного объема сырья для выпуска катодной меди.
Спрос поддерживают производство оборудования для возобновляемой энергетики, центры обработки данных, электромобили и энергосети: металл быстрее уходит с биржевых складов в реальные цепочки поставок. При этом инвестиционная привлекательность меди остается зависимой от промышленного цикла и макроэкономики: в сентябре 2025 года на рынке сохранялась волатильность, а цены преимущественно росли в ожидании решения Федеральной резервной системы; крепкий доллар также ограничивает дальнейшее повышение котировок.