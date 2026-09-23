Против блогера-иноагента Шпака возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил дело о призывах к терроризму против блогера-иноагента Шпака
Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Александра Шпака (признан в РФ иноагентом). Его подозревают в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба московского ГУ СКР.
Блогер Александр Шпак (объявлен в России иноагентом)
Фото: @SashaShpakOfficial (иноагент)
По данным ведомства, блогер администрировал Telegram-канал и опубликовал в нем видео для неограниченного круга лиц. Анализ ролика показал, что в нем содержатся «признаки призывов к террористической деятельности на территории РФ, а также пропаганды и оправдания терроризма». Господину Шпаку (иноагент) заочно предъявят обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Басманный суд Москвы в 2024 году также признал блогера виновным по делу о распространении ложной информации о российской армии. Ему назначили восемь лет лишения свободы заочно и запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после освобождения. Блогера объявили в розыск.
Александр Шпак (иноагент) — блогер и бодибилдер, неоднократно участвовал в российских телевизионных шоу, рассказывал о своих пластических операциях. После начала СВО на Украине покинул страну и переехал в Турцию, затем — в Черногорию.
Для квалификации по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации значение имеет не только содержание ролика, но и способ его распространения. В правоприменительном примере материалы, связанные с пропагандой и оправданием деятельности организации, распространялись через мессенджер для привлечения новых сторонников. В деле Александра Шпака (признан в РФ иноагентом) следствие также указывает на публикацию для неограниченного круга лиц. Такое сочетание содержания и публичного доступа связывает публикацию с составом о публичных призывах к террористической деятельности.
Новое обвинение относится к отдельному эпизоду и иной правовой квалификации, чем дело, по которому Шпаку в 2024 году назначили заочное наказание. Поэтому прежний приговор и связанный с ним запрет на администрирование интернет-ресурсов не заменяют рассмотрение нового дела: его итог будет зависеть от оценки конкретного видео и действий по его размещению.