На АЗС в Забайкалье вернули ограничения на отпуск топлива
Власти Забайкальского края ввели ограничения на продажу не более 15 литров бензина в один бак. Мера коснется 143 автозаправочных станций из 249.
Ограничения введены только на продажу бензина Аи-92 и Аи-95. Дизельное топливо будет продаваться без ограничений.
Первый зампред правительства Забайкалья Буянто Батомункуев указал, что ограничения позволят сохранить остатки топлива на АЗС до прибытия в регион новых партий бензина. По его словам, всего на АЗС и нефтебазах Забайкальского края осталось около 17 тыс. тонн топлива. При текущем потреблении этого хватит на 20 суток.
Как добавил господин Батомункуев, в пути находятся 11,1 тыс. тонн топлива. Он также указал, что в регион «уже направлены дополнительные объемы».
Ограничения на продажу топлива в Забайкальском крае уже действовали с конца июня по конец июля.
Для Забайкальского края перебои с бензином связывали не с отсутствием топлива у поставщиков, а с задержками доставки уже закупленных партий. В ноябре 2025 года регион просил ускорить поставки с нефтеперерабатывающих заводов Красноярского края и Иркутской области, поэтому топливо, находящееся в пути, не может сразу пополнить запасы на АЗС; до его прибытия нормирование отпуска позволяет растянуть имеющиеся остатки.
Предыдущие ограничения смягчались поэтапно. 10 июля 2026 года в большинстве муниципалитетов и на федеральных трассах снова разрешили заправлять топливо в канистры из-за постепенной стабилизации, но суточные лимиты для одного автомобиля сохранились, а Чита оставалась исключением. Это означает, что отдельные дополнительные объемы могли улучшить снабжение, не устранив необходимость в ограничениях до полной доставки партий.