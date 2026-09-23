На АЗС в Забайкалье вернули ограничения на отпуск топлива

Власти Забайкальского края ввели ограничения на продажу не более 15 литров бензина в один бак. Мера коснется 143 автозаправочных станций из 249.

Ограничения введены только на продажу бензина Аи-92 и Аи-95. Дизельное топливо будет продаваться без ограничений.

Первый зампред правительства Забайкалья Буянто Батомункуев указал, что ограничения позволят сохранить остатки топлива на АЗС до прибытия в регион новых партий бензина. По его словам, всего на АЗС и нефтебазах Забайкальского края осталось около 17 тыс. тонн топлива. При текущем потреблении этого хватит на 20 суток.

Как добавил господин Батомункуев, в пути находятся 11,1 тыс. тонн топлива. Он также указал, что в регион «уже направлены дополнительные объемы».

Ограничения на продажу топлива в Забайкальском крае уже действовали с конца июня по конец июля.

Влад Никифоров