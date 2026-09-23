Anthropic и OpenAI призвали Австралию смягчить запрет на обучение моделей ИИ

Два ведущих разработчика в области искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI и Anthropic обратились к властям Австралии с призывом пересмотреть запрет на использование креативного контента страны для обучения своих моделей, сообщает Reuters.

Накануне Канберра объявила, что в 2027 году введет в действие широкий набор правил, касающихся ИИ и дата-центров. В их числе пункт в законе об авторском праве, который фактически не позволяет базирующимся в основном в США компаниям проводить там обучение на австралийском материале.

Компании просят об исключениях, которые позволят защитить права создателей контента и одновременно стимулировать инвестиции. Anthropic предлагает правительству страны разрешить обучение моделей ИИ «с помощью узкого формального одобрения» и оговаривает возможность своих «инвестиций или выполнения других условий, направленных на поддержку будущего австралийских авторов и культурных начинаний». OpenAI предлагает создать «сбалансированную систему защиты авторских прав, которая позволяет моделям извлекать уроки из общедоступной информации».

Ранее OpenAI подписала соглашение с австралийским разработчиком центров обработки данных NextDC о закупке для планируемого дата-центра в Сиднее. А Anthropic на прошлой неделе была представлена как партнер для такого центра в Квинсленде.

Агентство отмечает, что австралийское правительство активно противопоставляет интересы разработчиков ИИ интересам авторов, издателей и других создателей контента, которые выступали против всяких исключений в законопроекте. Под исключениями креаторы понимают лазейки для использования их произведений для обучения коммерческих моделей ИИ без их согласия или оплаты.

Теперь свое видение ситуации должен представить созданный в августе Объединенный специальный комитет парламента Австралии по ИИ. Доклад законодателей ожидается в ноябре.

Эрнест Филипповский