В правительстве обсудили сбор с пассажиров на поддержку авиаотрасли

Минтранс, Минпромторг и «Ростех» обсуждают введение нового сбора с пассажиров на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Об этом рассказали источники “Ъ”, знакомые с инициативой. Размер платежа пока не определен. Большинство собеседников “Ъ” говорят, что для внутренних рейсов сбор может составить до 500 руб., для международных — до 1 тыс. руб. на один билет. Еще один источник “Ъ” говорит, что размер платежа может составить до 700 руб. и 2 тыс. руб. за билет соответственно.

Исходя из пассажиропотока российских авиакомпаний за 2025 год в 81,45 млн человек на внутренних рейсах и 27,4 млн человек на международных, годовые поступления от сбора можно оценить в 68,12–84,41 млрд руб. в зависимости от оценки размера платежа.

При текущем пассажиропотоке это позволит собрать 200–250 млрд руб. в 2027–2030 годах, после чего потребность в платеже может отпасть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что рост стоимости билетов грозит падением трафика, и предлагают компенсировать издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сборная инициатива».