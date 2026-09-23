Стубб заявил о формировании нового экономического миропорядка

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о формировании нового мирового экономического порядка после превращения торговли, технологий, энергетики, инвестиций и логистики в инструменты геополитической конкуренции.

«Новый экономический порядок должен учитывать реальный баланс сил в мире. Западным странам необходимо признать растущую экономическую и политическую роль глобального Юга и Востока»,— сказал господин Стубб на Генассамблее ООН в Нью-Йорке (цитата по ТАСС).

81-я Генассамблея ООН открылась 8 сентября. 22 сентября началась неделя высокого уровня, она продлится до 28 сентября. По информации ООН, в ней примут участие 71 глава государства, 45 глав правительств, 50 министров, 11 вице-президентов и один наследный принц.