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Стубб заявил о формировании нового экономического миропорядка

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о формировании нового мирового экономического порядка после превращения торговли, технологий, энергетики, инвестиций и логистики в инструменты геополитической конкуренции.

«Новый экономический порядок должен учитывать реальный баланс сил в мире. Западным странам необходимо признать растущую экономическую и политическую роль глобального Юга и Востока»,— сказал господин Стубб на Генассамблее ООН в Нью-Йорке (цитата по ТАСС).

81-я Генассамблея ООН открылась 8 сентября. 22 сентября началась неделя высокого уровня, она продлится до 28 сентября. По информации ООН, в ней примут участие 71 глава государства, 45 глав правительств, 50 министров, 11 вице-президентов и один наследный принц.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В апреле 2025 года рост экономики, значительные энергетические, водные и продовольственные ресурсы, а также человеческий и технологический потенциал стран Глобального Юга и Востока назывались факторами их становления самостоятельными центрами многополярного мира. В том же материале отмечалось, что страны БРИКС-10 уже обходили государства G7 по совокупному ВВП, а крупнейшие запасы редкоземельных материалов были сосредоточены в Китае, Вьетнаме, Бразилии, России и Индии.

Практическое последствие для Запада — риск утраты влияния без тесного сотрудничества и внешней политики, ориентированной на Глобальный Юг: об этом Александр Стубб говорил 2 сентября 2025 года. В апреле 2025 года роль западных стран также оценивалась как сохраняющаяся высокой, но снижающаяся относительно динамики новых лидеров.

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