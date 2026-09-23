Премьер Японии Такаити призвала к реформированию Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН не отвечает современным реалиям и нуждается в скорейшем реформировании, заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити на 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава японского правительства подчеркнула, что назрела необходимость увеличения числа постоянных и непостоянных членов органа. «Необходимость срочной реформы Совета Безопасности ООН — это важнейший вопрос»,— добавила она.

Позиция Японии состоит в том, что действующая структура Совбеза отражает международную ситуацию на момент окончания Второй мировой войны, но не соотносится с текущим раскладом. На этом представители страны настаивают на протяжении последних десятилетий, стремясь уйти от статуса проигравшей стороны и обрести влияние на мировую политику.

Совбез ООН состоит из пяти постоянных (Россия, КНР, США, Франция и Великобритания) и 10 непостоянных членов, пять из которых избираются ежегодно. Последние выбираются тайным голосованием на двухлетний срок, для избрания нужно получить не менее двух третей голосов присутствующих делегатов Генассамблеи ООН. Процедура проводится с соблюдением принципа справедливого географического представительства. Пять стран представляют Африку и Азию, по две — Латинскую Америку и Западную Европу, одна — Восточную Европу. Непостоянными членами в текущем составе Совбеза являются Греция, Дания, Пакистан, Панама, Бахрейн, ДР Конго, Колумбия, Латвия и Либерия.

Эрнест Филипповский