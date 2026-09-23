Премьер Японии Такаити призвала к реформированию Совбеза ООН
Совет Безопасности ООН не отвечает современным реалиям и нуждается в скорейшем реформировании, заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити на 81-й сессии Генассамблеи ООН.
Глава японского правительства подчеркнула, что назрела необходимость увеличения числа постоянных и непостоянных членов органа. «Необходимость срочной реформы Совета Безопасности ООН — это важнейший вопрос»,— добавила она.
Позиция Японии состоит в том, что действующая структура Совбеза отражает международную ситуацию на момент окончания Второй мировой войны, но не соотносится с текущим раскладом. На этом представители страны настаивают на протяжении последних десятилетий, стремясь уйти от статуса проигравшей стороны и обрести влияние на мировую политику.
Совбез ООН состоит из пяти постоянных (Россия, КНР, США, Франция и Великобритания) и 10 непостоянных членов, пять из которых избираются ежегодно. Последние выбираются тайным голосованием на двухлетний срок, для избрания нужно получить не менее двух третей голосов присутствующих делегатов Генассамблеи ООН. Процедура проводится с соблюдением принципа справедливого географического представительства. Пять стран представляют Африку и Азию, по две — Латинскую Америку и Западную Европу, одна — Восточную Европу. Непостоянными членами в текущем составе Совбеза являются Греция, Дания, Пакистан, Панама, Бахрейн, ДР Конго, Колумбия, Латвия и Либерия.
Для Японии реформа означает не только увеличение числа участников, но и получение постоянного места в Совете Безопасности. В прежних обсуждениях США, Франция и Великобритания поддерживали постоянное членство Германии и Японии, тогда как Россия выступала против, считая, что эти страны будут представлять интересы США и не внесут нового в работу органа. Россия также возражала против ослабления власти пяти постоянных членов Совета Безопасности и их права вето.
Проект «четверки» (G4), который включает Японию, получил поддержку Франции и Великобритании, однако Россия и США выступили против. Параллельно Турция, Пакистан, Южная Корея, Аргентина, Мексика и Канада создали коалицию «Объединяясь ради консенсуса», предложив увеличить число непостоянных членов с 10 до 20 и ввести долгосрочные мандаты с возможностью немедленного переизбрания. В 2022 году премьер Японии Фумио Кисида также обещал добиваться постоянного места для Африки, что указывает на более широкую японскую позицию по расширению представительства.