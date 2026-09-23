Премьер Японии заявила о готовности к диалогу с Северной Кореей

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что готова к диалогу ради плодотворных отношений между Японией и КНДР. Она также отметила необходимость скорейшего решения проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой в 1970-х годах.

«Во мне есть решимость к диалогу и конкретным действиям для установления взаимных и плодотворных отношений»,— сказала госпожа Такаити, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (цитата по ТАСС).

Главным требованием Токио в отношении Пхеньяна остается решение вопроса с похищением японских граждан северокорейскими спецслужбами. В 2002 году власти КНДР официально подтвердили 13 таких случаев, разрешив пяти пострадавшим вернуться домой. В мае 2014 года стороны договорились повторно расследовать инциденты, но сформированная комиссия в итоге прекратила работу по решению Пхеньяна.

В марте прошлого года сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян отказывается от любых контактов с Японией. Одной из причин она назвала позицию Токио по вопросу похищенных граждан.