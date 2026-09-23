Премьер Японии заявила о готовности к диалогу с Северной Кореей
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что готова к диалогу ради плодотворных отношений между Японией и КНДР. Она также отметила необходимость скорейшего решения проблемы японских граждан, похищенных северокорейской разведкой в 1970-х годах.
«Во мне есть решимость к диалогу и конкретным действиям для установления взаимных и плодотворных отношений»,— сказала госпожа Такаити, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (цитата по ТАСС).
Главным требованием Токио в отношении Пхеньяна остается решение вопроса с похищением японских граждан северокорейскими спецслужбами. В 2002 году власти КНДР официально подтвердили 13 таких случаев, разрешив пяти пострадавшим вернуться домой. В мае 2014 года стороны договорились повторно расследовать инциденты, но сформированная комиссия в итоге прекратила работу по решению Пхеньяна.
В марте прошлого года сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян отказывается от любых контактов с Японией. Одной из причин она назвала позицию Токио по вопросу похищенных граждан.
Для возобновления контактов ключевым остается содержание повестки. В мае 2023 года Пхеньян заявлял о готовности к встрече на высшем уровне только при условии, что Япония не будет добиваться обсуждения похищенных граждан. Поэтому готовность Токио к диалогу не снимает главного расхождения: японская сторона связывает развитие отношений с продвижением по этому вопросу, а КНДР ранее выставляла противоположное условие.
В Японии проблема похищений сохраняет значение для высшего политического руководства. В июле 2022 года Синдзо Абэ, уходя в отставку, сожалел, что не добился прогресса в переговорах о возвращении граждан, которых в Токио считают похищенными спецслужбами КНДР в 1980-х годах.