Суд взыскал около 1 млрд рублей с компании основателя Readovka Костылева
Арбитражный суд Москвы взыскал около 1 млрд руб. с организации основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Бывший главный редактор Readovka Алексей Костылев
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
По информации агентства, суд постановил взыскать с ООО «Бархат Тим» в пользу АНО «Конгрессно-Выставочное Бюро города Москвы» 976,9 млн руб. задолженности по двум договорам поставки, а также 5,3 млн руб. расходов по госпошлине. Дело было рассмотрено в отсутствие представителя ответчика, который не явился на заседание и не оспорил иск.
Фирма «Бархат Тим» фигурирует в уголовном деле в отношении самого Костылева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, бывший главред Readovka причастен к хищению около 1 млрд руб. бюджетных средств при выполнении госконтрактов с Минобороны РФ на поставку беспилотников в 2023 году. Костылев был задержан 27 февраля и помещен в СИЗО.
Уголовное дело в отношении основателя проекта Readovka Алексея Костылева по факту хищения 1 млрд рублей было возбуждено 25 сентября 2025 года в отношении неустановленного лица.
Следствие предъявило обвинение Алексею Костылеву в мошенничестве при исполнении госконтрактов на закупку и поставку беспилотников для Минобороны 11 марта 2026 года. Ранее, 27 февраля 2026 года, Тверской районный суд Москвы отправил Костылева под арест на два месяца, до 25 апреля.
В октябре 2024 года Алексей Костылев попал в аварию, в результате которой получил тяжёлые травмы, включая ушиб головного мозга и энцефалопатию, что, по словам его адвоката, затрудняет его речь и координацию.