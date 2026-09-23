Суд взыскал около 1 млрд рублей с компании основателя Readovka Костылева

Арбитражный суд Москвы взыскал около 1 млрд руб. с организации основателя и бывшего главного редактора издания Readovka Алексея Костылева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главный редактор Readovka Алексей Костылев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Бывший главный редактор Readovka Алексей Костылев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По информации агентства, суд постановил взыскать с ООО «Бархат Тим» в пользу АНО «Конгрессно-Выставочное Бюро города Москвы» 976,9 млн руб. задолженности по двум договорам поставки, а также 5,3 млн руб. расходов по госпошлине. Дело было рассмотрено в отсутствие представителя ответчика, который не явился на заседание и не оспорил иск.

Фирма «Бархат Тим» фигурирует в уголовном деле в отношении самого Костылева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, бывший главред Readovka причастен к хищению около 1 млрд руб. бюджетных средств при выполнении госконтрактов с Минобороны РФ на поставку беспилотников в 2023 году. Костылев был задержан 27 февраля и помещен в СИЗО.