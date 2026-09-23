Reuters: хакеры ShinyHunters заявили о взломе ФБР

Киберпреступная группировка ShinyHunters заявила, что взломала американское Федеральное бюро расследований (ФБР) и похитила данные о действующих и бывших сотрудников. Об этом сообщает Reuters.

В ФБР подтвердили, что «осведомлены о заявлениях о несанкционированной активности, затронувшей сайт FBIjobs.gov», и начали расследование.

Хакеры заявили, что атака стала ответом на майское предупреждение бюро, призывавшее жертв вымогателей не платить выкуп. Члены группировки заявили о краже данных «почти обо всех агентах и соискателях».

В качестве доказательства вымогатели выложили выборку с данными около 5 тыс. человек, содержащую имена, домашние адреса, номера социального страхования и сведения о назначениях.

Журналистам Reuters удалось частично подтвердить подлинность опубликованных данных — в частности, в выборку попала личная информация директора ФБР Кэша Пателя.