Reuters: хакеры ShinyHunters заявили о взломе ФБР
Киберпреступная группировка ShinyHunters заявила, что взломала американское Федеральное бюро расследований (ФБР) и похитила данные о действующих и бывших сотрудников. Об этом сообщает Reuters.
В ФБР подтвердили, что «осведомлены о заявлениях о несанкционированной активности, затронувшей сайт FBIjobs.gov», и начали расследование.
Хакеры заявили, что атака стала ответом на майское предупреждение бюро, призывавшее жертв вымогателей не платить выкуп. Члены группировки заявили о краже данных «почти обо всех агентах и соискателях».
В качестве доказательства вымогатели выложили выборку с данными около 5 тыс. человек, содержащую имена, домашние адреса, номера социального страхования и сведения о назначениях.
Журналистам Reuters удалось частично подтвердить подлинность опубликованных данных — в частности, в выборку попала личная информация директора ФБР Кэша Пателя.
Директор ФБР Кэш Патель возглавил ведомство до 2026 года и ранее уже был упомянут в связи со взломом его личной электронной почты проиранской группировкой Handala Hack Team в марте 2026 года. Взлом почты господина Пателя произошел в период с 2010 по 2022 год, до его назначения на должность директора, и не затронул правительственную информацию.
Киберпреступная группировка ShinyHunters ранее в сентябре 2026 года заявила о взломе сайта своего конкурента — хакеров из объединения cl0p, причиной конфликта между группировками стала предполагаемая кража данных в 2025 году. В апреле 2026 года ShinyHunters также заявила о похищении миллионов корпоративных записей у разработчика видеоигр Rockstar Games. В мае 2026 года группировка оказалась замешана во взломе образовательной платформы Canvas, что привело к масштабным сбоям в работе школ США.
ФБР в августе 2026 года сообщило о пресечении деятельности китайской хакерской группировки QTFY, поддерживаемой властями КНР, которая использовала платформы QScan и QTRouter для атак на американские объекты критической инфраструктуры.