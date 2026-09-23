Франция и Латвия начнут переговоры об участии в программе ядерного сдерживания
Франция согласилась начать переговоры с Латвией об участии в европейской программе ядерного сдерживания. Об этом заявил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон также выразил готовность укрепить французское военное присутствие в Латвии, в первую очередь — в сфере противовоздушной обороны.
В ближайшее время Латвию посетит французская делегация, добавил господин Кулбергс. «Такое обязательство укрепит безопасность не только Латвии, но и всего восточного фланга НАТО»,— добавил он (цитата по AFP).
В марте Франция — одна из двух европейских стран, обладающих ядерным оружием — предложила европейским партнерам концепцию «расширенного» сдерживания, которая предполагает распространение французского ядерного зонтика на другие страны без передачи им прямого контроля над вооружением.
К инициативе уже присоединились 10 стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания, Норвегия и Финляндия.
Практический смысл участия для Латвии заключается не в получении контроля над французским оружием, а в подключении к совместной военной подготовке. Франция приглашает союзников на ядерные учения и отрабатывает возможность развертывания в период угрозы авиационного компонента своих ядерных сил на их территории, предусматривая взаимодействие этих сил с местными войсками.
Такая схема предполагает встречный вклад участников: им отводится роль обеспечения и прикрытия французских ударных сил, включая дополнительную противовоздушную и противоракетную оборону, а также участие в общей системе предупреждения о ракетном нападении. Для Латвии это означает включение ее сил и инфраструктуры в практическую подготовку такого прикрытия, тогда как решение о применении французского ядерного оружия остается исключительной прерогативой Парижа.