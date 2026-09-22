Axios: Уиткофф и Кушнер проведут переговоры с Украиной по деэскалации
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшие часы проведут переговоры с украинскими чиновниками по поводу урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист Axios Барак Равид.
Как написал Барак Равид в соцсети X, американские и украинские переговорщики встретятся в Нью-Йорке, где проходит 81-я сессия Генассамблеи ООН. На встрече будут присутствовать советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.
22 сентября на полях Генассамблеи ООН переговоры провели президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский. Дональд Трамп в разговоре с журналистами допустил, что может еще раз встретиться с Владимиром Путиным. Он также выразил надежду на завершение российско-украинского конфликта до начала зимы. Владимир Зеленский сообщил о готовности Украины к взаимному энергетическому перемирию.
Визиты Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября обсуждались американской стороной как площадка для новых идей по прекращению боевых действий. Следующая встреча продолжает этот перезапуск и может подготовить новую схему контактов с участием России, США и Украины, а не только отдельный обмен позициями между Вашингтоном и Киевом.
При этом формат переговоров остается спорным: Джаред Кушнер называл наиболее продуктивной трехстороннюю модель с участием Вашингтона, Москвы и Киева, тогда как европейские страны добивались участия в процессе в качестве четвертой стороны. Из конкретных предметов обсуждения Владимир Зеленский называл зимнюю деэскалацию, включая возможное воздушное и морское перемирие.