Red Wings прокомментировала сообщения о возгорании самолета в Екатеринбурге

Во время возгорания в самолете в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге на борту не было пассажиров и членов экипажа. Пожар быстро потушили, сообщили «Ъ» в пресс-службе авиакомпании.

«В качестве основной причины рассматривается человеческий фактор: в ходе подготовки самолета к рейсу вспыхнул кислород, которым заправляли лайнер»,— указано в сообщении Red Wings.

Инцидент произошел вечером 20 сентября. Самолет Superjet 100 должен был вылететь из Екатеринбурга в Магнитогорск. Уральская транспортная прокуратура сообщила о задымлении в носовой части самолета. В тот момент воздушное судно находилось на стоянке в аэропорту.