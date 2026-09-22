Трамп: делегации США и Ирана провели встречу на Генассамблее ООН
Делегации США и Ирана провели трехчасовую встречу на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, стороны планируют провести еще одну встречу в ближайшее время.
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
«Да, сегодня (представители США и Ирана провели встречу.— “Ъ”) около часа назад. <...> Она прошла очень хорошо»,— сказал журналистам господин Трамп. По его словам, с американской стороны в переговорах участвовали спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Других подробностей встречи американский президент не привел.
Дональд Трамп заявил, что для Ирана есть два варианта исхода конфликта: «В одном случае это полное уничтожение, а альтернативой является потенциальное величие. Это могла бы быть великая страна».
США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне стороны подписали мирное соглашение, однако в начале июля возобновили взаимные удары. 19 сентября иранская сторона передала США через катарских посредников свои условия для возобновления переговоров.
В предложении Ирана, переданном ранее, открытие Ормузского пролива связывалось со снятием блокады иранских портов. Тегеран также выражал готовность обсуждать ядерные вопросы в обмен на гарантии прекращения американских атак и снятие санкций, увязывая уступки по нескольким направлениям в один пакет.
Июньское соглашение не содержало всех технических деталей: их должны были выработать в течение 60 дней после подписания меморандума. Иран обязался не создавать новые мощности по обогащению урана до заключения окончательной сделки, а Вашингтон признавал право Тегерана на мирное использование атомной энергии, хотя это не было явно указано в документе. Обсуждение механизмов реализации в Дохе 1 июля прервалось после взаимных ударов 8 июля, вслед за чем Вашингтон возобновил нефтяные санкции и пригрозил блокадой портов.
Катар участвовал в содействии переговорам в партнерстве с Пакистаном. Риск нового срыва связан с возможными ударами по судоходству, американским объектам или союзникам США: ранее такой сценарий оценивался как способный существенно повысить вероятность разрушения достигнутых договоренностей.