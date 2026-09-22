Трамп: делегации США и Ирана провели встречу на Генассамблее ООН

Делегации США и Ирана провели трехчасовую встречу на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, стороны планируют провести еще одну встречу в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Да, сегодня (представители США и Ирана провели встречу.— “Ъ”) около часа назад. <...> Она прошла очень хорошо»,— сказал журналистам господин Трамп. По его словам, с американской стороны в переговорах участвовали спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Других подробностей встречи американский президент не привел.

Дональд Трамп заявил, что для Ирана есть два варианта исхода конфликта: «В одном случае это полное уничтожение, а альтернативой является потенциальное величие. Это могла бы быть великая страна».

США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне стороны подписали мирное соглашение, однако в начале июля возобновили взаимные удары. 19 сентября иранская сторона передала США через катарских посредников свои условия для возобновления переговоров.