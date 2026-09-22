«Единая Россия» набрала 78,99% голосов в ЛНР

В ЛНР на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 78,99% голосов избирателей. Об этом сообщила председатель избиркома региона Марианна Сумская.

Кандидат от «Единой России» Иван Санаев победил на выборах по Алчевскому округу в ЛНР. Он набрал 55,28% голосов, сообщила госпожа Сумская. После обработки 100% протоколов, «Справедливая Россия» набрала в ЛНР 10,37%, ЛДПР — 4,62%, КПРФ — 4,25%, «Новые люди» — 1,31%. Остальные партии набрали менее 1% голосов.

Основной период голосования на выборах депутатов Госдумы проходил с 18 по 20 сентября. В прифронтовых районах ЛНР голосование проводили досрочно — с 29 августа по 15 сентября. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей впервые выбирали своих представителей в нижнюю палату парламента.