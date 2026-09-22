Трамп выразил надежду на завершение конфликта на Украине до зимы

Президент США Дональд Трамп надеется, что прогресса в переговорах по конфликту на Украине удастся достичь до зимы. Об этом он сказал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп поможет закончить конфликт с Россией «настолько быстро, насколько это возможно». «Я думаю, это нужно сделать как можно скорее, пока не настала зима»,— добавил украинский президент. Дональд Трамп ответил: «Что-то серьезное случится до зимы».

В начале сентября спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали в Москву и Киев для переговоров с руководством стран по конфликту на Украине. Американская сторона отмечала, что на встречах были представлены новые идеи по завершению боевых действий. В Кремле надеются, что Россия, США и Украина возобновят трехсторонние переговоры «в обозримой перспективе», заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.