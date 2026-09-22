Трамп выразил надежду на завершение конфликта на Украине до зимы
Президент США Дональд Трамп надеется, что прогресса в переговорах по конфликту на Украине удастся достичь до зимы. Об этом он сказал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Трансляция встречи велась на YouTube-канале Белого дома.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп поможет закончить конфликт с Россией «настолько быстро, насколько это возможно». «Я думаю, это нужно сделать как можно скорее, пока не настала зима»,— добавил украинский президент. Дональд Трамп ответил: «Что-то серьезное случится до зимы».
В начале сентября спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали в Москву и Киев для переговоров с руководством стран по конфликту на Украине. Американская сторона отмечала, что на встречах были представлены новые идеи по завершению боевых действий. В Кремле надеются, что Россия, США и Украина возобновят трехсторонние переговоры «в обозримой перспективе», заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хотел бы завершить конфликт на Украине через месяц. Он также сообщал, что добивается встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского для заключения соглашения. По словам господина Трампа, он обсуждал условия урегулирования конфликта с Владимиром Путиным.
В январе 2026 года Дональд Трамп сообщал, что Владимир Зеленский выразил готовность подписать мирное соглашение. Президент США также полагал, что завершения конфликта желает и Владимир Путин. Кроме того, в конце 2025 года Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали территориальные уступки Украины.