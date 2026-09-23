На форум объединенных культур в Россию приедут 2,5 тыс. участников из 70 стран

Около 2,5 тыс. участников из 70 стран приедут на Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Об этом в интервью ТАСС рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Форум пройдет с 24 по 26 сентября.

«В 2023 году к нам приехало порядка 1,3 тыс. участников, а сейчас это уже 2,5 тыс., не считая молодежки. Стран сейчас 70 и 44 официальных делегации, но регистрация еще продолжается»,— сказала госпожа Голикова. Она отметила, что из 70 стран 11 — «недружественные». Однако о каких конкретно государствах идет речь, она не уточнила: «чтобы по отношению к нашим коллегам не применили санкции».

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит ежегодно. На нем обсуждают вопросы развития современной культуры. Помимо деловой программы, во время форума проходят концерты, фестивали, премии и так далее. Татьяна Голикова отметила, что в этом году на форуме впервые будет молодежная программа. Изначально планировалось, что в ней примут участие 700 ребят. Сейчас эта цифра приближается к 1,5 тыс., отметила вице-премьер России.