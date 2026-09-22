Трамп допустил проведение новой встречи с Путиным

Составлено ИИ-Ассистентъ

Возможная встреча не обязательно должна состояться на полях саммита G20: участие Владимира Путина в нем зависит от развития отношений, в том числе с США, а окончательное решение должен принять сам российский президент. Поэтому саммит может быть лишь одной из площадок для контакта, а не гарантированным форматом переговоров.

Обсуждение приглашения Путина на саммит G20 в Майами связывали с курсом администрации Дональда Трампа на диалог с соперниками и с намерением частично нормализовать отношения с Россией после окончания украинского конфликта. В качестве практического направления такой нормализации называлось избирательное экономическое сотрудничество, выгодное США.

Предыдущая очная встреча президентов в Анкоридже в августе 2025 года была посвящена урегулированию украинского конфликта: Путин говорил о возобновлении сотрудничества, а Трамп — о прогрессе при отсутствии согласия по всем вопросам. Неопределенность с приездом Путина на саммит создает для европейских стран выбор между отказом от бойкота России и отказом от участия во встрече под председательством Трампа; второй вариант, по оценке эксперта, мог бы усилить трансатatlanticческие разногласия.