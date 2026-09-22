Евросоюз снял санкции с Усманова и Фридмана
Евросоюз исключил из списка санкций против России инвестора Алишера Усманова и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Решение опубликовано в журнале ЕС.
Совет ЕС опубликовал документ, согласно которому санкции против России продлеваются на три года. Ограничения распространяются на 3 тыс. физических и юридических лиц. В приложении отмечается, что из санкционного списка исключаются три физических лица (господа Усманов, Фридман и бывший ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Фалалеев) и одно юридическое (Redbird Corporate Services Ltd).
Алишер Усманов попал в санкционный список в 2022 году. Юристы господина Усманова неоднократно подавали иски с доводами для снятия санкций, однако суд Евросоюза их отклонял. Защита бизнесмена также оспаривала ложные заявления о господине Усманове в СМИ. 14 августа адвокаты предпринимателя направили Еврокомиссии письмо, в котором отметили, что за 2022–2026 годы более 3,2 тыс. публикаций в 60 странах, включая все 27 стран-членов ЕС, США и Великобританию, «были исправлены с целью удаления ложных утверждений об Усманове».
Исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана было связано с процедурой продления персональных санкций ЕС: из-за разногласий по их дальнейшему присутствию в списке ограничения 15 сентября продлили лишь на неделю — до 22 сентября, а не на более длительный срок.
Снять ограничения предложили Франция, Люксембург и Словакия; инициативу поддержали Хорватия и Италия.