Евросоюз исключил из списка санкций против России инвестора Алишера Усманова и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Решение опубликовано в журнале ЕС.

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Совет ЕС опубликовал документ, согласно которому санкции против России продлеваются на три года. Ограничения распространяются на 3 тыс. физических и юридических лиц. В приложении отмечается, что из санкционного списка исключаются три физических лица (господа Усманов, Фридман и бывший ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Андрей Фалалеев) и одно юридическое (Redbird Corporate Services Ltd).

Алишер Усманов попал в санкционный список в 2022 году. Юристы господина Усманова неоднократно подавали иски с доводами для снятия санкций, однако суд Евросоюза их отклонял. Защита бизнесмена также оспаривала ложные заявления о господине Усманове в СМИ. 14 августа адвокаты предпринимателя направили Еврокомиссии письмо, в котором отметили, что за 2022–2026 годы более 3,2 тыс. публикаций в 60 странах, включая все 27 стран-членов ЕС, США и Великобританию, «были исправлены с целью удаления ложных утверждений об Усманове».