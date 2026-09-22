Парламент Молдавии одобрил введение режима ЧП в энергетике

Депутаты парламента Молдавии одобрили введение режима чрезвычайного положения на 60 дней в энергетическом и гидротехническом секторах из-за растущего риска повышения цен на газ и топливо и засухи. Решение поддержали 54 депутата из 101, передает TVR Moldova.

Премьер-министр Василе Тофан заявил, что Молдавия столкнулась с кризисом из-за нескольких внешних факторов. Среди них он перечислил столкновения в Персидском заливе, разрушения нефтеперерабатывающих заводов из-за боевых действий на Украине, а также засуху, повлиявшую на выработку гидроэнергии. «Все это совпало одновременно, и это, действительно, очень серьезная проблема»,— отметил господин Тофан.

Проект о введении режима ЧП разработали Министерство энергетики, Министерство окружающей среды и Национальный центр управления. Отмечается, что инициатива необходима для предотвращения нехватки топлива, поддержание бесперебойного электро-, газо- и теплоснабжения, а также для решение проблемы мелководья в бассейнах рек Днестр и Прут. Оппозиционные партии раскритиковали проект. Депутат от партии социалистов Республики Молдова Петру Бурдуя отметил, что предыдущие чрезвычайные положения не привели к снижению цен на топливо или энергоносители.

Президент страны Майя Санду говорила, что из-за засухи сток реки Днестр значительно сократился. Это повлияло на производство электроэнергии. Страна полностью зависит от импорта энергоносителей, а цена газа на европейском рынке за год поднялась в 2,5 раза. Режим ЧП на 60 дней уже вводили в Молдавии в марте из-за отключения линии электропередачи Исакча — Вулканешты.