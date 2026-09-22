Евросоюз продлил санкции против России на три года

Составлено ИИ-Ассистентъ

Индивидуальные санкции Европейского союза не являются бессрочными. Их действие сохраняется отдельным решением Совета ЕС, а состав санкционного списка может меняться при каждом пересмотре. Например, в марте 2025 года послы стран ЕС единогласно продлили меры менее чем за 48 часов до истечения предыдущего срока — до 15 сентября 2025 года.

Процесс пересмотра не сводится к автоматическому продлению всех записей. Так, в марте 2024 года Совет ЕС не продлил меры в отношении трех человек и исключил из списка девять умерших.

Сохранение записи в санкционном списке также зависит от юридического обоснования. В 2025 году Владимира Рашевского исключили из списка из-за недостаточной правовой аргументации. Кроме того, в сентябре 2023 года Александр Шульгин добился снятия санкций через суд, оспорив основание, по которому его назвали «ведущим бизнесменом».