МВД заявило о резком росте числа подростков-дропперов в России
МВД: число подростков-дропперов в России выросло в 48 раз за год
Количество российских подростков, задействованных в дропперстве, выросло с начала года в 48 раз по сравнению с прошлым годом. Всего в незаконных финансовых схемах участвуют 720 детей. Такие данные привел первый замначальника УБК МВД России Сергей Калинин на форуме «Диалог о фейках 4.0».
Дроппер, или дроп, — это человек, чью банковскую карту используют для транзита или обналичивания похищенных денег. С 2025 года ЦБ разрабатывает платформу «Антидроп», которая позволит передавать в банки информацию о подозрительных операциях физлиц.
«Зачастую преступники сами выходят инициативно на связь через социальные сети, через мессенджеры, вербуют наших несовершеннолетних граждан для совершения преступлений. Иногда в поиске работы, легкого заработка дети позволяют увлекать себя в противоправную деятельность. Так или иначе, барьер этот снижается»,— сказал Сергей Калинин (цитата по РБК).
Рост статистики связан с появлением новых составов в УК, где субъектами преступления являются несовершеннолетние, и снижением возрастного порога вовлечения в противоправную деятельность. Господин Калинин также указал на низкий уровень знаний подростков о своих правах и обязанностях, а также на отсутствие правового просвещения со стороны взрослых и в школах.
Ключевое изменение для дропперов состоит в том, что с 2025 года передача третьим лицам логинов, паролей и реквизитов карты квалифицируется как самостоятельное преступление даже без доказанного материального ущерба. За передачу мошенникам доступа к карте предусматривается лишение свободы до трех лет, а за неправомерные действия с банковскими картами — до шести лет.
Для банков это означает не только последующее расследование операций, но и возможность заранее ограничивать использование карты и онлайн-банкинга по сведениям из базы данных Центрального банка Российской Федерации. Если блокировка не введена, клиенту устанавливается месячный лимит переводов в размере 100 тыс. руб.; кроме того, несовершеннолетним нельзя открывать счета и получать дебетовые карты без согласия родителей.
Участие в схеме может повлечь и имущественные требования: с владельцев счетов, на которые поступили похищенные деньги, потерпевшие и прокуроры взыскивают неосновательное обогащение. Основная возрастная группа дропперов, по данным Центрального банка Российской Федерации, опубликованным в ноябре 2024 года,— от 14 до 21 года, поэтому для подростков риск связан одновременно с уголовной ответственностью, ограничением банковских операций и обязанностью вернуть полученные средства.