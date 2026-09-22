МВД заявило о резком росте числа подростков-дропперов в России

Количество российских подростков, задействованных в дропперстве, выросло с начала года в 48 раз по сравнению с прошлым годом. Всего в незаконных финансовых схемах участвуют 720 детей. Такие данные привел первый замначальника УБК МВД России Сергей Калинин на форуме «Диалог о фейках 4.0».

Дроппер, или дроп, — это человек, чью банковскую карту используют для транзита или обналичивания похищенных денег. С 2025 года ЦБ разрабатывает платформу «Антидроп», которая позволит передавать в банки информацию о подозрительных операциях физлиц.

«Зачастую преступники сами выходят инициативно на связь через социальные сети, через мессенджеры, вербуют наших несовершеннолетних граждан для совершения преступлений. Иногда в поиске работы, легкого заработка дети позволяют увлекать себя в противоправную деятельность. Так или иначе, барьер этот снижается»,— сказал Сергей Калинин (цитата по РБК).

Рост статистики связан с появлением новых составов в УК, где субъектами преступления являются несовершеннолетние, и снижением возрастного порога вовлечения в противоправную деятельность. Господин Калинин также указал на низкий уровень знаний подростков о своих правах и обязанностях, а также на отсутствие правового просвещения со стороны взрослых и в школах.