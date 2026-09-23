Научно-производственное объединение «Петровакс Фарм»

Основано в 1996 году группой ученых во главе с доктором химических наук Аркадием Некрасовым. В 2013–2014 годах контрольный пакет акций компании выкупил холдинг «Интеррос» Владимира Потанина. В 2022 году компания была продана менеджменту во главе с Михаилом Цыферовым. Соинвестором тогда выступила VB Partnes, основанная Рубеном Варданяном. Согласно СПАРК, сейчас «Петровакс Фарм» через цепочку юрлиц на 100% принадлежит Михаилу Цыферову.

«Петровакс Фарм» производит, в частности, вакцину для профилактики гриппа «Гриппол», пневмококковую вакцину «Превенар», препараты «Полиоксидоний», «Лонгидаза», «Форсендо», «Фабагал». Выручка компании в 2025 году выросла на 26% год к году, до 19,9 млрд руб., чистая прибыль — втрое, до 1,5 млрд руб.