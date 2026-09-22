«Росатом» увеличил число сотрудников на иранской АЭС «Бушер» до 63

На иранскую атомную электростанцию «Бушер» вернулись еще 18 сотрудников «Росатома». Общее число российских специалистов на АЭС достигло 63. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Алексей Лихачев добавил, что «Росатом» наращивает число специалистов на АЭС с учетом ситуации на Ближнем Востоке. Обстановка на площадке спокойная, но значительно увеличить численность персонала в Иране «возможно только после окончательного закрепления мирных договоренностей между Ираном и США», добавил он.

«В настоящий момент на стройке основные усилия сконцентрированы на возведении реакторных цехов и машинных залов двух энергоблоков. Первый действующий блок несет нагрузку 100% мощности»,— сказал господин Лихачев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

«Бушер» — единственная действующая атомная электростанция в Иране. Россия строит на ней четыре энергоблока, работы на третьем должны завершиться в 2026 году. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте было 639 сотрудников «Росатома», часть из них эвакуировали из-за военных действий между Ираном и США. Российских сотрудников начали возвращать на АЭС в августе.